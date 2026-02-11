España no es país para autónomos

La AIREF, institución que supervisa la sostenibilidad de las finanzas públicas en España, ha alertado sobre el aumento de las incapacidades temporales (IT), un 60 % desde 2017 a 2024, con una duración media que también se ha incrementado (en un 15 %). Además, ha recordado que los autónomos apenas enfermamos, o, al menos, no dejamos de trabajar por enfermedad. Podemos cerrar el chiringuito por robo, por incendio o terremoto, achicharrados por los impuestos o por falta de clientes —la IA hace estragos—, pero ¡nunca por enfermedad, que es cosa de cobardes!

Un autónomo en España es una persona que nunca se pone mala (por la cuenta que nos trae), un trabajador insustituible (en el peor sentido del término), un ser doliente que, aun con 39 de fiebre, envía presupuestos desde la cama.

Un autónomo en España es una persona que nunca se pone mala (por la cuenta que nos trae), un trabajador insustituible (en el peor sentido del término), un ser doliente que, aun con 39 de fiebre, envía presupuestos desde la cama.

Así las cosas, por un lado vemos a personas que pueden recurrir a las bajas laborales con nocturnidad y alevosía y, por otro, a una legión de autónomos que —a la fuerza ahorcan— mantenemos una salud de secuoya del Parque Nacional de Yosemite. En eso nos acompaña la suerte: somos inmortales y sobrevivimos a cualquier obstáculo, llueva, haga frío o calor. Todo sea por alcanzar ese paraíso esquivo de llegar a final de mes.

Recuerdo que, cuando era estudiante, la aspiración de muchos de mis compañeros de clase era hacerse funcionarios. Un deseo respetable, pero yo elegí otro camino, y, a falta de heroicidades más reseñables, no creo que ser autónomo sea una forma desdeñable de estar en el mundo. Vivir en un estado de alerta permanente (fricciones con los clientes, con el banco, con el arrendador, con la contabilidad) rejuvenece, de ahí que los autónomos no muramos por enfermedad ni de viejos, sino por cansancio o, en el peor de los casos, por desesperación.

Eternos ninguneados por la casta política, el autónomo tiene por misión escribir con sangre, sudor y lágrimas una página diaria de la moderna Ilíada.