De un maestro Juan a otro Juan maestro

Juan Gila me llamó a Hervás a ver sus figuras en la exposición: Reflejo Babel 2025 (Museo Pérez Comendador) y allá en la exposición contemplé hombres y mujeres desplazados en el espacio y en el tiempo, encerrados entre rejas, subidos a murallas, detenidos, conversando con otros para ganar su propia identidad, pensando hacia dónde, hasta cuándo caminarían por caminos inciertos, hombres debatiéndose consigo mismos por saber, por conocer a quién amarían, con quién vivirían, por quién morirían ,si es que en el camino también la muerte quisiera asaltarlos; y salí de la exposición pensando que no hacemos nada caminando solos, que poco conseguimos si pretendemos echar hacia fuera a los demás, si acaso por nuestra mente se hubiera creado la falsa ilusión de que nosotros ocupamos el centro y los demás son los que ocupan los márgenes, las afueras, los arrabales. Son ellos los que nos garantizan nuestra consideración al nosotros.

Gila cuida sus figuras, sus hombrecillos, sus instalaciones escultóricas, pero en cuanto al formato volverá a ser el centro la escultura y la escoria de materiales redoblarán el significado de pertenencia a los márgenes, de pertenencia al arrabal, al desecho, a la nada.

Gila me llevaba una vez más al recuerdo de otro contemporáneo, hermano desde luego en inspiración: Juan Muñoz, que tiene en el Museo del Prado una exposición, Historias de arte , cuyo subtítulo reza: «el diálogo del maestro de la escultura contemporánea con el arte clásico que lo inspiró». Una escultura nos da la espalda: el espectador es el primer invitado a dialogar, a interactuar con las figuras, unos tambores detenidos nos recuerdan que algo en el ambiente puede estar ahí pero resonar a otra cosa. Pasamos luego a un escenario de teatro, donde asoma el apuntador por la concha - por la gatera- y un tambor como dejado al desgaire cuelga del escenario, voces que se encuentran o no, ecos que llegan o no desde el apuntador, resonancias que salen o no del tambor, al que no podemos percutir pero que en cualquier momento puede dar un redoble.

De Hervás al Prado, del Prado a los maestros, de los maestros a las obras, y al final solo un eco: el eco del tambor de Juan Muñoz sobre Gila, de Gila sobre Juan Muñoz

Atravesamos suelos ópticos, con figuras en el aire: «el viaje de invierno, el compañero de viaje» o suelos ópticos( the Nature of visual illusio)n donde una cortina nos mueve a acercarnos a ella para cerciorarnos de si está pintada o si es real ¡tan plásticamente perfecta cuelga de sus ganchos y rieles!

Gila salía como entre bastidores y me hacía ver ciertos detalles del maestro, luego el maestro nos llevaba a otros montajes y nos hacía ver a su vez detalles de sus maestros inspiradores, el alusivo a las Meninas requeriría un asiento más para sentarnos con los hombrecillos y ponernos a debatir si el que mira es el mirado, o si el mirado es tal vez el motivo del espectáculo del mirador. Y ahí Gila me acompañaba, pero también se hacía un lío con el juego de espejos. Y pasamos finalmente al gabinete de piezas, un gabinete de curiosidades. Los escultores delicados no solo hacen grandes figuras, cuando se detienen un día a pensar, a plasmar, a observar, configuran también pequeñas piezas, variaciones de otras muchas que vendrán hasta que se dé con la gracia, que el autor quiera depositar en su aparente figura de barro, de mármol o de bronce ¡qué más da! el espíritu, la simbología, todo lo que él quiere hacer llegar a sus espectadores está dentro. De Hervás al Prado, del Prado a los maestros, de los maestros a las obras, y al final solo un eco: el eco del tambor de Juan Muñoz sobre Gila, de Gila sobre Juan Muñoz. Desde Madrid escribo de parte de Juan Muñoz una carta a Gila: continúa esa estela, la de siempre, la del hombre caminando sobre la Madre Tierra.