No es magia, son tus impuestos

Durante muchos años nos han dicho que nuestros impuestos van a lo importante: a reforzar los servicios públicos, a garantizar el futuro, a sostener la sanidad, la educación, la investigación… Lo escucho desde que era un niño y hoy, con 20 años, lo sigo oyendo mientras observo cómo mi país funciona cada vez peor. Nada encaja, nada mejora y casi nada parece responder al interés general. Basta con seguir el rastro del dinero público. Pedro Sánchez y su Gobierno -con la ministra de Ciencia a la cabeza- han alardeado de compromiso con la ciencia, con el talento y con el futuro.oy, sin embargo, se les ha caído la última careta que les quedaba si es que les quedaba alguna. Su última decisión resume esta deriva con una claridad obscena: 31,5 millones de euros destinados a un solo fichaje televisivo en RTVE, el de David Broncano, mientras no se financia el proyecto del doctor Mariano Barbacid, referente mundial en investigación oncológica. No es una exageración ni un eslogan: son cifras oficiales. 31,5 millones de euros para entretenimiento; 0 euros para investigar un tipo de cáncer cuya tasa de supervivencia es apenas del 7-8%, cuando la ciencia está a las puertas de su curación.

Pero el problema va mucho más allá de la investigación. España recauda más que nunca: en 2023 los ingresos fiscales superaron los 270.000 millones de euros, récord histórico. La presión fiscal aumenta, pero los servicios no mejoran. La sanidad está saturada, la Atención Primaria colapsada, la vivienda es inaccesible y los jóvenes encadenamos precariedad y frustración. El gasto crece, pero el país no avanza.

Comunidades infrafinanciadas siguen esperando, los jóvenes seguimos pagando y el Estado asume más deuda que hipotecará nuestro futuro. No hay dinero para ciencia, para reforzar plantillas sanitarias o para mejorar becas, pero sí para comprar estabilidad parlamentaria a cualquier precio. No es solidaridad: es supervivencia política

¿Dónde va entonces el dinero? En gran parte, a mantener el perfil personalista del sanchismo, basado en cesiones constantes para sostener una mayoría parlamentaria frágil. Ahí entra el nuevo modelo de financiación autonómica asimétrica y la condonación de deuda de las comunidades autónomas, ambas pactadas de forma unilateral entre Sánchez y Junqueras. Operaciones que se miden en decenas de miles de millones de euros y en la que Cataluña es la única beneficiada, con cifras que superan los 15.000 millones de euros de deuda perdonada. No por eficiencia, sino por necesidad política y pésima gestión del gobierno catalán.

Con esos 31,5 millones de euros se podrían financiar más de 1.000 profesionales sanitarios durante un año, cubrir el salario de cientos de médicos residentes o conceder miles de becas universitarias completas. España destina apenas el 1,4% del PIB a I+D, muy por debajo de la media europea (2,1%), mientras el gasto en pensiones supera ya el 12% del PIB, una cifra que no deja de crecer y que absorbe cada vez más recursos públicos. El problema no es solo cuánto se gasta, sino en qué y para quién: se recorta en futuro y se dispara el gasto estructural, mientras millones se van en propaganda, cesiones territoriales y decisiones diseñadas para reforzar un relato político y una figura presidencial antes que un proyecto de país sostenible.