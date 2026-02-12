El precio de la decencia

En España ha ocurrido algo extraordinario, extraordinario de verdad, con respecto a la lucha contra el cáncer de páncreas. Un avance serio, con base científica, capaz de cambiar finales. Y, como suele suceder cuando de la investigación y la ciencia se trata, cuando no genera rédito electoral, la respuesta institucional ha sido, la ignorancia más absoluta.

El equipo del oncólogo Mariano Barbacid ha abierto una vía real contra uno de los tumores más letales y silenciosos. No hablamos de humo ni de promesas futuribles, sino de resultados sólidos, eliminar el tumor en modelos experimentales sin que aparezca resistencia, el viejo sueño de la oncología. Y todo ello con apenas tres millones de euros, aportados íntegramente por la Fundación CRIS contra el Cáncer. Ni ministerios, ni partidas extraordinarias, ni ruedas de prensa.

Tres millones para demostrar que se puede curar en ratones. Treinta millones para intentarlo en personas, en hospitales públicos, con pacientes reales. Treinta millones para dar el salto a los ensayos clínicos y convertir la esperanza en tratamiento eficaz.

No parece una cifra inasumible para un Estado que maneja presupuestos de vértigo y que destina cantidades iguales o superiores a programas de entretenimiento o campañas tan creativas como efímeras, algunas surrealistas en países remotos como la de “vulvas dialogantes”. Nada contra el humor o el humorista, reír es saludable. Lo inquietante es que nos resulte normal pagar carcajadas o vulvas a precio de oro mientras que a la investigación biomédica se le obliga a pasar el sombrero.

En España no se muere solo de cáncer, se muere también de desidia. Se muere porque investigar no da votos, porque salvar vidas no sale en el prime time y porque la decencia no tiene patrocinador

El propio investigador ha tenido que acudir a la televisión a pedir apoyo ciudadano y empresarial, una especie de crowfunding pero no para abrir un bar propio, sino para salvar vidas. Y aun así, ni una llamada oficial, ni una fotografía, ni un gesto mínimo tras la publicación del estudio, por supuesto, ni un euro. Como si solo mereciera atención aquello que da votos, olvidando que, si bien no los da, quizás los pueda restar.

La paradoja es hiriente: los ensayos se realizarían en hospitales públicos, reforzando la sanidad pública y garantizando acceso equitativo. El beneficio sería colectivo; el esfuerzo económico, al parecer, debe ser civil. Mientras tanto, se anuncian leyes para blindar el sistema sanitario público ante el privado. Loable propósito. Pero si para investigar una posible cura no hay presupuesto y se apela al bolsillo de quienes ya sostienen el sistema con sus impuestos, conviene preguntarse qué estamos blindando exactamente.

Y el final es este, sin metáforas ni anestesia, en España no se muere solo de cáncer, se muere también de desidia. Se muere porque investigar no da votos, porque salvar vidas no sale en el prime time y porque la decencia no tiene patrocinador. Aquí la ciencia no fracasa, la dejamos morir lentamente, a base de silencios y nula financiación.

Luego, cuando el cáncer consuma una vida, ponga usted cara solemne y suba un post en “X” lamentado el inevitable fatal desenlace. Falso, simplemente se prefirió mirar a otro lado, a otros objetivos, o a otros intereses.

El cáncer de páncreas no entiende de ideologías ni de audiencias. Mata. Rápido y casi siempre sin margen, por eso, estimados y estimadas señorías, treinta millones no les supone un gasto. Es, muy probablemente, el precio no de una vida, de muchas vidas y de muchas familias, en definitiva, el precio de la decencia.