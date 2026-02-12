Me han invitado a ir Villanueva de la Serena a un evento significativo que me retrotrae a los años en que viví allí, o sea, de 1983 a 1990. Años prolíficos pues el primer semestre de 1986 elaboré el especial de educación (C.P.) de la Escuela de Verano, insertado en este periódico que dirigía Pepe Higuero, y además me publicaron libros: Casa del marqués, Rosa-æ, Para que vuelvas a Guadalupe y Mario Roso de Luna: Estudios y opiniones.

Lo de este jueves se trata de un reconocimiento a la comisión lectora del Premio Felipe Trigo. Comisión que selecciona de los ejemplares que se envían aquellos de donde el jurado elige el ganador. Se dice que los premios los decide el más atrevido del jurado o el mejor relacionado con el mundo editorial, pero en este caso recuerdo que en dos ocasiones, el representante de la comisión lectora en el jurado –como el Felipe Trigo hiciera con el general Polavieja en Filipinas–, hizo morder el polvo a dos nombres muy conocidos que llevaban su propio candidato.

Sin interrupción desde 1981, pasando de 4.000 pesetas a 20.000 €. Ya en los años 80 era todo un evento regional. ¿Cómo no recordar a mis compañeros, Barrantes, Cardenal, Emilio, Lozano, etc? ¿Aquellas revistas como Zújar y «La de la Coral» que entrevistaban a los ganadores. Incluso la Carcoma, de mis alumnos del Pedro, o sea, el IES Pedro de Valdivia.

Seguíamos las huellas y colaboramos con otros personajes que, en algunos casos conocí, como Antonia Tejeda, el cura Guisado, Juanjo Rodríguez, Víctor y Nieves, y otros mayores: Joaquín Montaner, Pérez de las Vacas, Medardo Muñiz y el Prior de Magacela, que era mi amigo Roso de Luna, a quien escribía otro extremeño ilustre, Paco Vera, en 1911, lamentando que le habían robado en su casa de Madrid y que «Trigo creerá que vendo sus libros».

En fin, una bella etapa que también abrió ventanas que estaban cerradas como La Tercia y el dolmen de Magacela, un poco más allá.