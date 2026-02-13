El cine de Coixet

El programa Imprescindibles de RTVE lanzó el pasado lunes 8 de febrero un especial titulado ‘Las gafas de Isabel Coixet’. El vídeo documental se encuentra disponible en la plataforma del canal. Actrices y Javier Cámara, directoras contemporáneas, su técnico de iluminación, su madre, su pareja, y ella misma, desgranan cómo se fraguó la inquietud de la cineasta por el séptimo arte y su ecléctico método para ingeniar películas hechizantes que, sin embargo, han levantado ampollas en ciertos críticos.

La imagen y el silencio de los filmes de Isabel se han conformado como seña de identidad del mundo artístico de la catalana. Su poesía visual se conjuga con maestría para atravesar la retina y lograr permanecer. Pero, qué decir de las bandas sonoras. Sabe elegir auténticas obras maestras, desconocidas para el gran público, que se acompasan con el latir de cada escena como si le fueran tan inherentes como la uña al dedo. Sus creaciones engrandecen y dotan de elegancia no sólo a nuestro capital fílmico, sino también al musical. Gracias a Mi vida sin mí descubrí a Omara Portuondo, a Colleen por Elegy, o a Antony and the Johnsons y Noriko Awaya por Mapa de los sonidos de Tokio. Si tienen la oportunidad, su última joya, Tres Adioses, ya está en las salas.

Lo que representa todavía le va grande a esta España empeñada en volver a embrutecerse y encerrarse en sí misma, o por el amor a la libertad que cierta soledad le confiere. Como le sucede al cocinero de la plataforma petrolífera, al que encarna Javier Cámara, en La vida secreta de las palabras, quizás, simplemente, a ella también le gusta que la dejen en paz

La directora también dota de protagonistas inolvidables a sus guiones. Si ya adoraba la interpretación de Tim Robins en Cadena Perpetua, verlo haciendo de un hombre temporalmente ciego en una plataforma petrolífera flotando en medio del mar de Irlanda del Norte, vulnerable ante una improvisada enfermera extranjera con heridas de un pasado de guerra en su país, me dejó muda. La película se llamó La vida secreta de las palabras. Cuánto pesa todo lo que no decimos. ¿Y si lo que callamos esconde nuestra verdadera historia? Es lo que ocurre con el personaje de la intachable Sarah Polley.

Isabel Coixet acumula un total de ocho premios Goya y muchos detractores, que consideran su cine sensiblero, demasiado intimista, o naif. Por suerte para todas y todos, y aunque detrás de las gafas se reconozca como una persona insegura, asocial, e hipocondríaca; esta portentosa mujer ha insistido. Como cuentan quienes la conocen, Isabel también es la intuición de su mirada, una tía muy culta, y una inteligencia entrenada, capaz de dirigir películas en casi cualquier parte del mundo con una entereza que sorprende bajo las condiciones más adversas, como en la nevada Noruega de Nadie quiere la noche.

Tras la supuesta fragilidad de sus historias mora una mente que domina los códigos sociales de los países donde ha rodado —localizados ya en cuatro continentes—. En el plano más íntimo, afirma que le aburre la solemnidad y vive, en sus términos y condiciones, en Francia, en un pueblo dejado de la mano de Dios y repleto de librerías. Puede ser porque lo que representa todavía le va grande a esta España empeñada en volver a embrutecerse y encerrarse en sí misma, o por el amor a la libertad que cierta soledad le confiere. Como le sucede al cocinero de la plataforma petrolífera, al que encarna Javier Cámara, en La vida secreta de las palabras, quizás, simplemente, a ella también le gusta que la dejen en paz.