Extremadura: mucha energía, ¿para quién?

Extremadura vuelve a ser, una vez más, ejemplo de una paradoja difícil de explicar y aún más de aceptar, siendo la Comunidad con mas excedentes de generación eléctrica, genera hasta seis veces más de la que consume, cuando llega el momento de planificar el futuro energético del país, nuestra tierra queda relegada a un segundo plano. La nueva planificación de la red eléctrica presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) pone de manifiesto un reparto claramente desequilibrado de la potencia y de las inversiones en infraestructuras. Mientras otras comunidades reciben un impulso decisivo para reforzar sus redes y atraer proyectos industriales, el Pais Vasco y Cataluña se llevan el 40% de las inversiones en lo que podíamos llamar nuevo ‘Cupo Energético’, Extremadura ve cómo se limitan sus oportunidades por la falta de nuevas estaciones de transformación y autorizaciones de acometida a las ya existentes.

Esta situación no es solo injusta: es profundamente contradictoria. Extremadura sostiene buena parte del sistema eléctrico nacional gracias a sus centrales hidroeléctricas, solares y nucleares. Exportamos energía limpia y constante al resto del país, contribuimos a los objetivos climáticos y asumimos el impacto ambiental y territorial de estas instalaciones. Pero, a cambio, no recibimos las infraestructuras necesarias para transformar ese potencial en empleo, industria y desarrollo.

En el caso de Extremadura además, no se trataría tanto de gastar inversiones en nuevas redes de distribución, sino simplemente el hacerlas accesibles al consumo local con nuevas subestaciones o ampliación de las existentes. Sin una red potente y accesible, ningún gran proyecto industrial puede asentarse en nuestro territorio. Las empresas buscan seguridad, capacidad y estabilidad en el suministro. Si no se les ofrece, simplemente miran hacia otros lugares. Así, se perpetúa un modelo en el que Extremadura produce, otros transforman y otros prosperan.

Hablar de transición ecológica sin equidad territorial es un error. No puede construirse un futuro sostenible sobre viejas desigualdades. La España vaciada, la España periférica o la España rural no pueden seguir siendo solo proveedoras de recursos sin capacidad de decisión ni retorno económico suficiente.

La planificación eléctrica no es un documento técnico neutro: es una herramienta política que marca el rumbo del desarrollo durante décadas. Como ha manifestado recientemente el Alcalde de Cáceres «si no hay potencia eléctrica es porque el gobierno no quiere que la haya», y si no se modifica el actual borrador de inversión de los mas de 13.500 millones de euros hasta 2030, «tendrán que explicarnos por qué, y si se van a otras regiones a cambio de qué». Decidir dónde se invierte y dónde no, es decidir qué territorios avanzan y cuáles se quedan atrás. Y en este reparto Extremadura se juega su futuro. Llama la atención como, a veces, desde nuestra propia Extremadura, y por parte de personas relevantes, se llegan a justificar los motivos que Red Eléctrica y el propio MITECO dan para negar ampliaciones de potencia a proyectos, argumentando que no están maduros por no contar aún con suelo industrial calificado, cuando saben que están tramitándose la calificación y que la empresa ya los ha adquirido. Mientras tanto, para el País Vasco, donde el suelo industrial saben que está totalmente agotado, prevén inversiones importantes y comprometen ampliaciones de la potencia a conectar para proyectos que todavía no saben donde se van a instalar. Mas vale que estos políticos extremeños tomaran ejemplo de sus homólogos de otras Comunidades quienes saben reclamar los intereses de su Comunidad ante el Gobierno Central. No se piden privilegios, como otros si hacen. Se pide justicia. Se exige coherencia. Se reclama que el esfuerzo que realiza Extremadura sea reconocido con inversiones proporcionales que permitan aprovechar nuestra capacidad energética para generar riqueza, empleo y futuro.

Si Extremadura es clave para el sistema eléctrico nacional, debe ser también protagonista en su desarrollo. De lo contrario, seguiremos siendo la batería del país… sin derecho a cargar nuestro propio progreso para evitar que siga perpetuándose la sangría de recursos y personas que se produce desde hace tiempo.