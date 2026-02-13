La NBA como vehículo de la infinita nostalgia ‘boomer’

Imagino que todo habrá salido bien en la presentación de 'Los mejores años del All Star (1980-2003)', que hice este viernes en el Ateneo de Cáceres ante amigos, conocidos y desconocidos. Me acompañó José María Panadero, exjugador y ahora agente de alto copete de gente como Santi Aldama o Sergio de Larrea. He dejado escrito esto antes porque seguramente es la forma más directa de hablar del libro y, claro, no es cuestión de ponerse a hacer la ‘autoreseña’ cuando está uno liado con las cañas posteriores.

El tema habla, básicamente, de cómo vivimos una generación -ahora se nos llama ‘boomers’ quizás despectivamente- una época en la que había más bienestar que anteriormente, pero muchos menos estímulos. En los años 80 empezaron a ponernos la NBA en la televisión y decidimos que ese iba a ser nuestro modelo para siempre, que queríamos ser como Magic, Bird o Jordan. Pasaba también en otros aspectos: uno iba por la vida de Donovan, el héroe de la serie ‘V’, o de Frank, la ficha azul de ‘Parchís’, quién sabe. Pero es que solo había dos canales en la tele y, aunque la calle era un estadio olímpico que hoy en día ha sido demolido, había poquita cosa más a la que agarrarse.

Nada que ver con este rollo actual, minimalista o maximalista, según se vea, en el que uno tiene a un click, y muy barato o gratis, cualquier partido, cualquier canción, cualquier peli, cualquier libro.

En mi época -perdón por toda esta ‘abuelocebolletada’- apenas emitían un encuentro por semana. Y ni siquiera era en directo: se había jugado días atrás, pero como era muy difícil enterarse del resultado, lo vivías con una enorme ilusión. Por eso nos gustaba tanto el basket, y más aún el norteamericano, con esos dioses saltando de forma desmesurada, absolutamente mitificados, llegándonos a cuentagotas con historiones que ampliábamos a través de las revistas especializadas que proliferaban.

El momento cumbre de toda esta mandanga era el All Star: sus concursos del sábado (triples y mates) y el partido del domingo. Sigue siendo así, pero generan muy poca expectación, tanto aquí como en Estados Unidos. Estamos con la barriga llenita hace tiempo y a los propios jugadores también les ha ido importando cada vez menos y lo han escenificado con una desgana obscena.

Panadero y Ortiz, durante la presentación del libro en el Ateneo de Cáceres. / JJT

Así es que... ¿qué nos queda? Pues lo de siempre: la maldita nostalgia. Escribí el libro durante algunas madrugadas tras volver a ver todos aquellos All Star Game y zambullirme de nuevo en los concursos. Volví a ser niño otra vez, aunque no recuperase el pelo ni la ingenuidad. Lo más paradójico de todo es que eso que lo ha matado todo, Internet, me ayudó a documentarme mejor y recuperar algunas anécdotas desconocidas en España. El diablo siempre finge. Elegí un lapso temporal de 1980, con el debut de Magic y Bird, a 2003, en la despedida de Jordan. Y toma 224 páginas..

La verdad: me ha salido un librazo divertidisímo e interesante, pero claro, ¿qué voy a decir yo? También pensaba que ‘Chanquete’ nunca moriría, que me dejarían ir a un concierto de Danza Invisible porque ya tenía 14 añazos, que algún día cubriría como periodista la NBA... Siempre está bien mantener cierta inocencia, ¿no?

*Javier Ortiz es redactor de El Periódico Extremadura. «Los mejores años del All Star (1980-2003)» es su sexto libro