Extremadura no es una bandeja de entrada, no es un archivo adjunto que se pueda ignorar ni un asunto que deba quedar relegado a la carpeta del correo no deseado. Sin embargo, a tenor de los últimos acontecimientos, para la señora Guardiola y su pareja preferida de baile, nuestra región es un trámite molesto que ha quedado atrapado en el filtro de spam de sus propias ambiciones personales. Resulta esperpéntico que la enésima excusa para el bloqueo institucional que sufre nuestra tierra sea un correo electrónico sin leer.

El «no lo vi» es el penúltimo capítulo de un espectáculo bochornoso que desprende un tufo insoportable a mercadeo de sillones. Y mientras el PP y su versión un pelín más escorada , aunque sea solo un poco, juegan a los adolescentes que no se devuelven las llamadas, los extremeños y las extremeñas sufren las consecuencias de un reloj que se detuvo el pasado mes de octubre.

Entre reproches y reconciliaciones, a ritmo de melodrama barato, Guardiola repite como un mantra que ganó las elecciones del pasado 21 de diciembre. Y la pregunta es inevitable: ¿para qué le ha servido esa victoria? ¿Para retorcer los reglamentos y dilatar los tiempos hasta marzo o mayo, agotando cada segundo de un Gobierno en funciones supeditado únicamente a los intereses de sus jefes? La escuchamos decir que quiere estabilidad, pero no mueve un dedo para alcanzarla. Afirma estar alejada de los dictados de Génova, pero cumple a rajatabla el guion que le marcan desde Madrid.

En este camino de parálisis permanente y juego de sillones, nuestra eterna presidenta en funciones, que no ha logrado nunca funcionar, se permite incluso faltar a la verdad. Intenta justificar su incapacidad negociadora afirmando que ha pedido la abstención al Partido Socialista. Algo que, por más que insista, es rotundamente falso. No llamó a Miguel Ángel Gallardo ni a José Luis Quintana para buscar una salida institucional. No lo hizo porque, desde el minuto uno, eligió a Vox como socio preferente.

Y el PSOE no será muleta de un PP que escogió voluntariamente a la ultraderecha. Su fracaso en la negociación no se puede tapar con una mentira, porque no hay manta en esta región lo suficientemente grande para cubrir su incapacidad.

Desayunamos con un 90 % de acuerdo y comemos con la ruptura total. Es una falta de respeto que Extremadura sea el escenario de este teatro en el que Guardiola llega a utilizar términos ofensivos, afirmando que «el PP no puede travestirse de Vox». Es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía y a la dignidad de la propia institución que pretende representar. ¿A esto se reduce su modo de hacer política? ¿A hablar de «matones», de «adolescentes» y de «travestismo» mientras la región sigue bloqueada?.

Extremadura no puede esperar a que unos y otras aprendan a gestionar su bandeja de entrada o a superar sus complejos por pactar con quienes arrojan a la papelera los derechos LGTBI y niegan la violencia machista. Ya es hora de sacar el futuro de esta región de la carpeta de spam.