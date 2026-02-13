Tácticas, sistema y algo parecido al fútbol

El candidato de Vox (centro) en la ronda de consultas con el presidente de la Asamblea / Jero Morales / Efe

Confesos o no, para el Partido Popular existían tres objetivos en este ‘mini-ciclo’ electoral impulsado desde Génova. Primero, afianzarse como la sólida alternativa institucional. Segundo, intentar gobiernos en solitario que redujeran la incómoda presencia de un socio como Vox. Y, tercero, utilizar la inercia para arrinconar a un partido socialista que parece, autonómicamente al menos, noqueado. ¿El resultado? Con ninguno de ellos plenamente completado, más trabajo en curso que conquista tangible.

Ocurre que hay una obligación previa a la hora de diseñar cualquier táctica: leer (y entender) el escenario. Confiados en la espiral de corrupción que asedia al partido socialista y a una situación microeconómica que diverge cada día de los grandes números, se pensó que la llegada al poder central era fruta madura y cuestión de pactos que debían ser ‘naturales’. En esas cábalas no entraban dos hechos que se ha comprobado ya: el PP no gana votos y le cuesta un mundo arañar algunos, incluso en la decadencia del PSOE (que puede ser incluso un preludio de su futuro), y que a Vox una respuesta tradicional le importa tan poco como a sus nuevos y flamantes votantes.

Esto que voy a decir a muchos seguidores de la formación de Abascal no les agradará, pero no deja de ser cierto. En la década larga desde la irrupción del partido, sus paralelismos con Podemos se han hecho visibles. Desde el posicionamiento en un claro populismo a una crítica del estatus quo del que hacen bandera.

Muchos de los actuales votantes de Vox están descontentos o reconocen fallas al sistema, pero anhelan pertenecer, encajar o llanamente modificar en el engranaje. No derribarlo. Sin embargo, la postura de Vox en este ciclo es exactamente esa, la bola de demolición de muchas estructuras

Una enmienda a la totalidad de un presupuesto, como ocurrió en Extremadura, es entendible. La misma enmienda realizada al sistema, menos. Porque muchos de los actuales votantes de Vox están descontentos o reconocen fallas al sistema, pero anhelan pertenecer, encajar o llanamente modificar en el engranaje. No derribarlo. Sin embargo, la postura de Vox en este ciclo es exactamente esa, la bola de demolición de muchas estructuras.

Están en su derecho. Como lo están de entender que el ejercicio del poder desgasta. Pero ese es un riesgo que debe correr la formación de Abascal si quiere usar de veras las herramientas que las urnas le están otorgando. Eludir las responsabilidades de gobierno es la antipolítica. Negar exactamente el sentido del voto que te prestan, para que ejecutes -en la medida de lo posible- por lo que te han elegido.

Es cierto que cuenta entre sus crecientes filas con algunos seguidores que van más allá de la definición de afiliado o simpatizante, acercándose a la condición de acérrimo partidario. Al más puro estilo futbolístico (lo que no deja de ser otro paralelismo con Podemos). Les puede valer. Sólo que sólo servirá por un tiempo y no mantendrán el caudal actual.

¿Los votantes de PP y Vox no sabían, antes de ejercer su voto, que deberían pactar? Al menos en una amplia mayoría, sí. Y no han dejado de votarles. El mensaje, nada táctico, para ambos es otro: momento de cambiar, sin remisión, el ciclo político.