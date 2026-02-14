No sé si son los años o las experiencias los que van enseñando que hay que dar gracias, cada noche, al terminar el día, y cada mañana, al comenzar uno nuevo, ya solo por el hecho de continuar habitando la existencia. Todos transitamos por la vida y nos enfrentamos a días mejores y peores, y a las distintas vicisitudes de la vida, que hay que ir surfeando del modo más digno posible. Hay alegrías y quebrantos, y días luminosos y sombríos. Pero cada amanecer es una nueva esperanza hacia la que encaminarse, la oportunidad de un folio en blanco aún por escribir, el horizonte de lo posible. Y la contemplación de un nuevo anochecer, el signo inequívoco de haber conseguido llegar al término de un capítulo más en un serial que nunca sabemos cuántas temporadas puede durar. Hay que estar agradecidos por el mero hecho de estar aquí y habitar el presente, de poder posar los pies sobre la tierra, de disponer de un corazón palpitante y hasta de la capacidad de hinchar los pulmones con aire puro. Y, a partir de ahí, no se puede dejar de dar gracias, ni por un momento, porque la existencia nos haya regalado a nuestros seres amados para discurrir por la vida en la mejor compañía. Pero no solo hay que dar gracias por todo esto. Hay que mostrarse agradecidos por cada gesto amable, por cada palabra cariñosa, por cada acción rebosante de bondad, por la confianza que depositan en nosotros los demás, por quienes nos dan seguridad con su fe sin fronteras ni barreras, por aquellos que estuvieron aunque ya no estén, por los que se cruzaron fugazmente y dejaron un poso aunque sea mínimo, por lo que fue, por lo que es y por lo que será...

Es perfectamente natural que, al sufrir, todos tendamos a centrarnos en los problemas que nos afligen, pero nunca hay que perder la perspectiva de que los problemas siempre pueden ser de mayor dimensión

En fin, por tantas y tantas cosas cotidianas, ordinarias o con falsa apariencia insignificante que sería imposible de glosar por la cantidad y por la particularidad de cada una de ellas en cada uno de nosotros. Hay que dar gracias, a veces, incluso por aquello que debilita, duele y entristece, porque a menudo es solventable, curable, superable. Hay que dar gracias cuando se está bien, por estar bien, y hasta cuando se está mal, por no estar peor. Porque es perfectamente natural que, al sufrir, todos tendamos a centrarnos en los problemas que nos afligen, pero nunca hay que perder la perspectiva de que los problemas siempre pueden ser de mayor dimensión. Es cierto que, humanamente, es lógico que tendamos a rehuir de aquello que sabemos que puede provocarnos dolor. Pero hasta por aquello que, en un momento dado, pueda doler, hay que dar gracias. Porque, en no pocas ocasiones, puede ayudarnos a crecer, a pulir defectos, a corregir errores, a nutrirnos, a ser mejores, o a sentirnos más completos y a tener una visión más amplia, certera y pura de las cosas. La gratitud ha de ser, pues, casi un estado del alma. Y, como tal, no perecedero, ni intermitente, ni dependiente de lo inmediato, de lo ultimísimo, ni de lo fugaz. Gracias, por tanto, queridos lectores, por comenzar a leer, hoy o cualquier otro día, por la atención y por invertir parte de vuestro tiempo en llegar justo hasta el punto final de cada columna. Muchas gracias.