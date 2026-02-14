Paraguas y principios

Tengo un paraguas desde hace más de diez años. Es un paraguas que funciona a la perfección pero se nota el paso de los años y el mango está ya descosido. La gente cuando lo ve me dice que cambie de paraguas. Ayer un internauta al verme con él en un video me decía que era un paraguas piojoso. Pues lo siento, pero me niego a cambiar de paraguas. Me niego a caer en la cultura del «usar y tirar». Me gustaría que mis hijos hereden mi paraguas. Dirán ustedes que qué mosca me ha picado con el paraguas pero es que todo funciona igual últimamente. Si algo no funciona se tira y se compra otro. Y lo mismo sucede con los principios. No puede estar más vigente aquella gloriosa frase de Groucho Marx «estos son mis principios, si no le gustan tengo otros».

Tenemos a una presidenta en funciones que en campaña no paró de enarbolar la bandera del feminismo con el único objetivo de atacar a los rivales políticos y de repetir que ella era la mujer que le daba la gana de ser. Ahora, la vemos claudicar ante un partido que reconoce sin pudor su machismo, que en campaña le avisaron de que le iban a hacer pasar por el aro y que su máxima prioridad es cargarse las políticas que vienen a garantizar la igualdad de género y luchar contra las violencias machistas (4 mujeres asesinadas en 2025 en Extremadura les deben parecer pocas). Sabemos que los principios de la señoraGuardiola cambian según de donde le venga el aire. Esta semana le hemos visto quitarse el disfraz de moderada y reconocer sin tapujos que son muy pocas cosas las que le separa de Vox, mientras daba un portazo a llegar a un acuerdo con el PSOE al que le pedía la abstención con menosprecios y a cambio de nada. Veremos a ver cuánto dura este teatrillo que a algunas nos tiene ya muy hartas. Vemos a la Sra Guardiola estos días más preocupada en disfrazarse en Carnaval que en ponerse a trabajar porque Extremadura tenga cuanto antes un gobierno.

Mucha gente me ha escrito para pedirme que hagamos una alianza feminista con Guardiola y lleguemos a un acuerdo para bloquear así la entrada de Vox al gobierno. Creo que la señora Guardiola y yo no solo tenemos conceptos diferentes en torno al feminismo, sino en torno a todo lo demás si de Vox, como ella dice, solo le separan unas pocas cosas. Yo, ni cambio de paraguas ni de principios.