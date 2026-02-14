Perera en Cáceres

Ya he hablado en alguna ocasión de la escritura del poeta canario José Miguel Perera (Arucas, 1978), a mi juicio una de las voces más interesantes de su generación, aunque el hecho de residir en Canarias influya quizás en que no sea más conocido en la península.

Perera estuvo hace cinco años en Extremadura, presentando su libro Ancho de ánimas en Cáceres, y viajando un poco, en la que era su primera visita a nuestra región. Volvió en 2024, para recorrer algunos lugares que se había dejado sin ver (Badajoz, Zafra, Yuste y La Vera) y volverá mañana, para pasar unos días en Cáceres y presentar su libro Poelíticamente, el próximo martes, a las siete de la tarde, en la Biblioteca Pública del Estado. Estará acompañado por la hispanista polaca Ewa Smilek (profesora de la Universidad de Silesia, que se encuentra aquí en visita docente, y estudiosa de la obra de Perera) y por un servidor, en la que será la segunda presentación del libro, pocos días después de presentarlo en Las Palmas de Gran Canaria. Publicado por la editorial madrileña El Sastre de Apollinaire, Poelíticamente reúne los cinco libros de poesía publicados hasta la fecha por José Miguel Perera.

Comienza con los poemas de juventud de Que nada de esto es silencio, donde ya se percibe ese afán de «dar a desconocer / lo conocido, / maceteando la palabra», y continúa con Trenístenla es venida, un libro de una originalidad pasmosa, que a mí me hace pensar en el Trilce de César Vallejo, pero desde la idiosincrasia canaria, y cuyas innovaciones léxicas esconden una profundidad filosófica insospechada («¿qué entretrabe das / tú en tu vida al mero?»).

El siguiente libro, Espíritu de campanario, incluye la sección “Dentre el deseo resurrectivo”, con poemas amorosos de gran originalidad. Cierran la recopilación La boca de las alucinaciones, con una dicción diferente, más basada en imágenes, y Ancho de ánimas, con su vindicación del mestizaje y la emigración, más actual que nunca.

El libro incluye, gracias a códigos QR, la posibilidad de escuchar composiciones de los músicos Carlos González Bolaños y José Manuel Falcón Sánchez, inspirados por algunos de estos poemas. Decía Jean Bollack que él había tenido que «aprender el celaniano» para interpretar a su amigo Paul Celan. Quien quiera aprender un poco del «pererés», tendrá una ocasión única el próximo martes, en Cáceres.