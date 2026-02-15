La última llamada. Zapatero

Siguiendo la serie de artículos sobre los cuatro expresidentes, hoy toca el turno a José Luis Rodríguez Zapatero. Tal como terminamos la columna sobre Aznar, accede al gobierno de España en 2004 dentro de una tendencia del socialismo denominada Nueva Vía. Previamente se había producido la renovación del Partido en ajustada pugna con José Bono (candidato de Felipe González) y a mucha más distancia de Matilde Fernández (candidata de los guerristas). Era considerado un líder blando (“bambi” le llamaban) y fue muy llamativa su expresión para describir la situación de un PSOE que había atravesado momentos difíciles: “no estamos tan mal”. Tenía razón.

Una de sus primeras decisiones fue la retirada de las tropas españolas de Irak a la que se sumaron grandes ítems que van a identificar su mandato: la igualdad y el feminismo ( con un elevado número de ministras), así como las leyes de género, el matrimonio de personas del mismo sexo…

Pero no se quedó aquí, la singladura legislativa le llevó a aprobar en el Consejo de Ministros leyes que marcarían toda una época: la ley del tabaco, la de Educación o la ley de Memoria Histórica.

Sin embargo en la segunda parte de su gobierno pasó por serios problemas, como la ruptura de la tregua de ETA con el atentado de Barajas o el asesinato del concejal socialista Isaías Carrasco el 7 de marzo de 2008. Ya en plena crisis económica desde el 2007 motivada por la burbuja inmobiliaria y que acarreó tasas tremendas de paro se producen los polémicos recortes de mayo de 2010 (con la bajada y congelación del sueldo de los funcionarios públicos)

Todas estas razones le costaron su salida de la presidencia del gobierno. Pero, no vamos a culminar este perfil de Zapatero sin señalar que el 20 de octubre de 2011 tuvo lugar un comunicado trascendental de la banda terrorista ETA donde anunciaba el fin de sus atentados y en el que tuvo un papel determinante, Alfredo Pérez Rubalcaba, en muchas ocasiones no suficientemente valorado, ministro de Interior (desde 2006, si bien desde 2010 era también vicepresidente primero y portavoz) de Zapatero y candidato a la Presidencia en las elecciones generales que se celebrarían el 20 de noviembre. Varios años después, el 3 de mayo de 2018 ETA anunciaba su disolución.

Fernando Ayala Vicente es historiador y militante soclalista.