Antonio Martínez Buzo, mérito sin artificios

El Club de Leones de Zafra, miembro del Lions Club International, ha propuesto a principios de este mes a Antonio Martínez Buzo como candidato a la Medalla de Extremadura. No soy partidario de este tipo de postulaciones, que veces solo engordan en reconocimientos a quienes ya están saturados de ellos. Sin embargo, he de reconocer que he suscrito de inmediato la petición, pues en su persona se subsumen, a mi entender, todas las virtudes que debe reunir un extremeño para ser digno de la más alta distinción regional.

Conozco a ‘Noni’ desde hace décadas, cuando el turismo balbuceaba en la región y yo iba a Zafra a hacer suplementos comerciales para este diario. En 1975 había puesto en marcha el Hotel Huerta Honda, que pronto fue espacio de encuentro para los profesionales de la Feria Internacional Ganadera de Zafra. Su restaurante Barbacana, situado en la barbacana del Palacio de los Duques de Feria, comenzaba a ganar enteros. Él intuyó que al viajero había que ganarle también por el estómago, y fue presidente y fundador de la Academia Extremeña de Gastronomía. Es un excepcional relaciones públicas y forma parte de la llamada jet-set. Siempre ha sido accesible a los medios de comunicación, y con Extremadura a gala en todos los foros. Con porte de caballero inglés y abundante cabellera canosa, Martínez Buzo tiene la virtud de haber llegado siempre el primero a todo lo que se ha propuesto, y eso sabemos que significa un doble triunfo.

Cuando ganó en 2005 el Premio al Empresario Extremeño del Año, que cada año convoca El Periódico Extremadura, se convirtió en secretario perpetuo del jurado. Su conocimiento y visión del mundo empresarial extremeño siempre han sido enriquecedores, junto con las anécdotas con las que sabe trufar cada reunión. Al Hotel Huerta Honda (con medio siglo a sus espaldas) siguieron el Hotel Conde de la Corte, la Hospedería Convento de la Parra y el Hotel Palacio Carvajal Girón. En resumen, cuatro hoteles puestos en marcha, más de 100 habitaciones, tres ubicaciones distintas, patrimonio rehabilitado y muchos puestos de trabajo creados. Su farmacia de la calle Huelva de Zafra –también es farmacéutico- tiene una fachada de azulejos espectacular, por la que recibió el título de farmacia más bonita de España en 2019. Su periplo empresarial también le llevó a presidir durante más de una década el Club Polideportivo Cacereño.

Luchador nato, sus aires nobiliarios esconden un espíritu emprendedor que debería estudiarse en las escuelas de negocios, sin olvidar una vasta obra social y de mejora general de la vida en Extremadura. Aunque el próximo 8 de septiembre está lejos en el calendario, creo que ‘Noni’ es un firme candidato a Medalla de Extremadura. Hace años que no finalizo mis columnas con un refrán. Esta vez lo haré: ‘Noni’, un extremeño de altura para la Medalla de Extremadura.