La eterna juventud

Con 82 años, Juan López es motivo de investigación para la ciencia, que no sale de su asombro al constatar que tiene el cuerpo de un hombre de 30. Su caso es de lo más anómalo, pues lo que abunda en España son hombres de 30 años con un cuerpo de 82.

Si nos ponemos estrictos, habrá que convenir en que la ciencia, más que estudiar a Juan, debería echarle la bronca por su falta de solidaridad y dejar en evidencia a millones de abnegados varones de piel fina que no tenemos ni su genética ni sus ganas de practicar aeróbic, un deporte que no te cuelga medallas.

Quien sí las consigue es Juan, que conserva el 77 % de su masa muscular (a su edad, la media está por debajo del 30 %), lo cual le permite ganar maratones y batir récords. No sé cuántos de mi quinta mejoraríamos el nivel si siguiéramos su ejemplo y lleváramos un estilo de vida deportista y saludable.

No lo descubriremos la inmensa mayoría: hace tiempo que decidimos que no está la cosa para cambiar el tabaco, el azúcar y las cervezas compartidas con nuestros sedentarios amigos por el sudor, las agujetas y las contracturas sin más premio que el de presumir de tener un cuerpo anacrónico que podría ser el de tu nieto.

A estas alturas no seré yo quien arremeta contra el estilo de vida saludable: he escuchado que hay supervivientes. Pero cada cual elige su camino, y yo agradezco más una buena siesta sobre la hamaca de la molicie que una agotadora carrera de cuarenta kilómetros.

Que sean otros, pues, los que corran maratones mientras la gente de bien, profetas del cansancio, nos repanchigamos en el sofá para leer una novela de Houellebecq o ver el último partido del Real Madrid.

Si algunos jubilados necesitan cansarse para llevar una existencia descansada, es cosa suya. Por lo que a mí respecta, seguiré admirando a Juan desde la saludable distancia mientras degusto un café capuchino. Ya tendré tiempo, cuando alcance los 82 años, de sudar la camiseta.

Francisco Rodríguez Criado es escritor