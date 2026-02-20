Feminista de postal

Allá por los ochenta, un conocido grupo (de cuyo nombre no quiero acordarme) nos hacía tararear aquello de «punky de postal, punk de escaparate». Era una crítica a la impostura, a quienes vestían de rebeldía mientras vaciaban de contenido las causas que decían defender. Han pasado cuarenta años y aquella consigna regresa como martillo pilón a mi cabeza. Asistimos estos días a un nuevo capítulo de este serial bochornoso que ya traspasa fronteras propias y ajenas, situando a nuestra tierra en el foco nacional por motivos que nada tienen que ver con su talento, su esfuerzo o su potencial. Extremadura no puede convertirse en sinónimo de incoherencia ni en escenario de cambalaches ideológicos retransmitidos en prime time por cortesía de la señora Guardiola, en funciones.

Nuestra protagonista, defensora declarada de la igualdad por la mañana y aliada complaciente de quienes niegan el feminismo por la tarde, es la máxima exponente del «feminismo de postal, de la igualdad de escaparate».

Conviene recordar sus palabras tras las elecciones de 2023. Entonces, Guardiola en funciones, afirmaba con rotundidad que no podía dejar entrar en el Gobierno a quienes negaban la violencia machista, deshumanizaban a las personas migrantes o despreciaban la bandera LGTBI. Se refería, sin ambages, a Vox y a su líder, Santiago Abascal, a quienes tildó de machistas, «señoros», racistas y homófobos. Aquellas eran, dijo, sus líneas rojas.

Hoy, esas líneas han desaparecido. Porque si a Vox no le gustan sus principios, ella tiene otros. Esta semana, en un medio amigo, ha afirmado sin sonrojarse que el feminismo que defiende es el mismo que defiende Vox. No se trata de un desliz retórico, sino de una enmienda a la totalidad de su propio discurso. Unir en la misma frase «feminismo» y «Vox» supone ignorar que la formación ultra cuestiona la violencia de género como concepto político y jurídico, combate las políticas públicas de igualdad y trivializa décadas de lucha del movimiento feminista.

No se puede sostener que se defiende la igualdad real entre hombres y mujeres mientras se asume en un 93,3 % el programa de quienes niegan los consensos básicos en esta materia. No se puede hablar de «feminismo real» mientras se blanquea a quienes consideran que las leyes de igualdad son ideología. No se puede apelar a la dignidad institucional mientras se negocia con una vicepresidencia y áreas estratégicas.

La señora Guardiola en funciones, ha demostrado que su prioridad no son los principios, sino la presidencia. Está dispuesta a sacrificar coherencia, palabra y compromiso con tal de mantenerse en el cargo. Ha perdido autonomía política y credibilidad; cada vez depende más de Génova, que la reprende en público por sus radiados vaivenes, y de Vox, cuyos dirigentes ya insinúan la posibilidad de exigir su relevo.

Dos meses después de las elecciones, Extremadura sigue bloqueada. Nuestra región asiste atónita a un ejercicio de equilibrismo que degrada la política y erosiona la confianza ciudadana.

Los socialistas exigimos claridad. La ciudadanía extremeña merece saber cuál es la posición real de su presidenta en funciones en materia de igualdad. El feminismo no es una etiqueta intercambiable ni una herramienta de negociación. Es un proyecto democrático que persigue la igualdad efectiva, la erradicación de la violencia contra las mujeres y la eliminación de toda discriminación por razón de género. Estos objetivos son incompatibles con quienes los niegan o los minimizan.

Extremadura merece que la dirijan con convicciones firmes y no una feminista de postal.

Piedad Álvarez Cortés es portavoz del grupo parlamentario socialista