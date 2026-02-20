La presidenta y la máscara

«Sentí vergüenza de mí mismo cuando me di cuenta de que la vida es una fiesta de máscaras y yo participé con mi rostro verdadero». La frase, atribuida a Franz Kafka, dialoga con aquella otra bailonga de Celia Cruz: la vida es un carnaval. Según se infiere por las palabras de Kafka, las máscaras ocultan el yo y lo embuten en sus mejores galas para desplegar una serie de artificios con los que sorprender —o engañar. Quizás no podamos averiguar a qué entornos concretos se refería Kafka al denunciar la falsedad, pero si traemos la sentencia al presente, los ejemplos brotan solos: el laboral, cada día más competitivo y “acortijado”; el social, con intimidades filtradas y subidas —que no compartidas, compartir es otra cosa— a las redes sociales en busca de la dosis de aprobación a la que hemos supeditado la autoestima; y, por supuesto, el político, que se lleva el premio a mejor actuación.

Si ha habido una reina en la fiesta del Carnaval 2026, esa ha sido María Guardiola. No sólo por acudir a Badajoz disfrazada de Isabel la Católica, sino por la capacidad de camuflarse según contexto y auditorio. Camaleónica, versátil, bien encuadrada. Su proyecto político, sin embargo, parece difuminado y tambaleante, a merced de las olas. Hasta hace unos días, cuando confesó que entiende el feminismo de la misma forma que lo entiende Vox; es decir, mal. Ahí se sacó la máscara y nos mostró su rostro verdadero, el de mujer tradicional, de dios, de patria, más próxima a la consigna que al matiz.

María domina la pose. Actúa con destreza ante la cámara, como las influencers más populares. Una política de memes y espectáculo entre canciones de Extremoduro. Si Robe levantara la cabeza. Pero, si pensamos en lo que nos preocupa a los extremeños, como, por ejemplo, el fuego que calcinó gran parte de nuestro campo hace unos meses, a ella parece habérsele pasado el susto. La prevención no compra votos ni da titulares, más bien, exige horas de oficina, planificación, rendición de cuentas. ¿Qué propone de cara al verano que viene? En su perfil no encontrarán la información, pero sí visitas institucionales constantes, sonrisas amplias, planos a contraluz y discursos sin profundidad. La presidenta ha comprendido la lógica de las redes y la explota cada día, pasando, incluso, por una sanguijuela del Guadiana días atrás.

Le quedan apenas dos semanas para asegurarse el trono. Veremos si los de VOX consiguen arrancarle del todo la máscara a esta marxista de principios negociables, como Groucho.

Sheila Albalate es docente de Idiomas y técnica en Igualdad