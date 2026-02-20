He terminado de leer estos días «Reconciliación», la guiada autobiografía de nuestro Rey emérito, redactada desde lejos de nuestras fronteras. Aunque la obra sufra de un exceso de lo que podríamos llamar «presunciones positivas» a su favor, sirve para encuadrar dos aspectos fundamentales de la institución: el oficio de Rey y su labor dentro del ordenamiento democrático.

Estadísticamente, no son muchos estados los que en la actualidad se mantienen bajo la forma de una monarquía. Aún menor, una de carácter parlamentario. En cierto modo, casi una anomalía como forma de organización del estado. Característica que ha sido en muchas ocasiones utilizada para denostar su existencia y tratar de señalarla como un concepto desfasado, propio de un pasado a superar. En realidad, sólo demuestra que no es mayoritaria y que no ha sabido lograr en muchos países un sentido de permanencia. Nada de esto invalida su estatus, utilidad y vigencia en el mundo actual. No es de extrañar que, entre el exclusivo grupo de democracias plenas en el mundo, de apenas 22 países las monarquías representen más la mitad. Ocupando las cinco primeras posiciones.

Hoy, el oficio de rey parte de entender la fuente de su poder y su extensión. Las monarquías están, voluntariamente en su mayoría, sometidas a la constitución y al mandato soberano del pueblo, en su expresión parlamentaria. Lo cual tiene dos efectos inmediatos: primero, su servicio es a la ciudadanía y no a la representación política. Después, que entiende la ejemplaridad como forma más elevada de rendición de cuentas. Ello es les obliga y ancla en una labor de garantía del sistema que a su vez les resguarda. Sirven a la democracia y a la separación de poderes.

Desde hace tiempo, hay una coincidencia en las críticas a los discursos de nuestro monarca por su tibieza. Todo un clásico: todos quieren más y tiran de la manga hacia su lado. Aquellos que piden más claridad y señalamiento con nombre y apellidos en sus comparecencias olvidan la configuración constitucional de su mandato y sus poderes. Aunque lo hagan desde el dolor de sentirse “abandonados” frente a los furibundos opositores. Pero no se trata de convencer a nadie sino de representar a todos.

Pero sobre todo desatienden, aun involuntariamente, que Felipe VI está en el frontispicio de todo el engranaje de nuestro estado de derecho y democrático. Algo que sí que no olvidan aquellos que están a la espera del menor error para no atacar solo a la institución sino a los propios cimientos del sistema.

Por eso debemos entender que la censura del Rey a la polarización y su llamada a defender espacios de acuerdo y convivencia no es timidez ni falta de determinación. Sino una convencida defensa del país. En estos momentos de escasas medias tintas, precisamente la figura del Rey juega un papel de consenso. Sea heredado o incluso forzoso, representa la estabilidad y, sobre todo, prueba de continuidad.

No alejado de un partidismo que, por supuesto, le es ajeno. Más allá: de todos los que, inmersos en el extremo de sus formaciones, confían en un día posar su propia cabeza en la representación del estado.

Alberto Hernández Lopo es abogado experto en finanzas