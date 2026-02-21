Centenario de Valverde

Ayer concluyeron, en la Facultad de Letras de Cáceres, los actos de homenaje por el centenario del poeta, traductor, crítico literario y profesor José María Valverde (Valencia de Alcántara, 1926 – Barcelona, 1996), que habían arrancado a finales de enero en su localidad natal, en el instituto que lleva su nombre.

Las jornadas “José María Valverde. El poeta, el traductor, el profesor”, se abrieron con una ponencia del catedrático José Luis Bernal, que repasó una trayectoria tan atípica como admirable, la de alguien de un acendrado catolicismo (su primer poemario se titulaba Hombre de Dios. Salmos, elegías y oraciones) que se rebeló contra la complicidad de la Iglesia española con el franquismo, como expresó en su poema “El Dios robado”, donde denunciaba que a los pobres les habían “robado a Dios”. Frente a tanta gente de izquierdas que se derechiza con la edad, su camino fue el contrario: en 1964 renunció a su cátedra de Estética en la Universidad de Barcelona, en solidaridad con Enrique Tierno Galván, José Luis Aranguren, y Agustín García Calvo, que habían sido expulsados de la de Madrid por las autoridades franquistas. Se haría famosa una postal que envió, que decía «Nullaaesthetica sine ethica, ergo apaga y vámonos» que apareció luego como pintada en Barcelona, hecha por sus antiguos alumnos. Valverde tuvo que emigrar a Estados Unidos y Canadá, antes de regresar, ya en los setenta.

Y es que, más allá de su amplísima obra como traductor del alemán y del francés (de autores nada fáciles, como Joyce, Rilke o Hölderlin), labor sobre la cual se expusieron varias ponencias estos días; de sus ensayos en los que, sin el encorsetamiento habitual en los académicos, transita entre filología y filosofía (con ensayos por ejemplo sobre Nietzsche) y su importante obra poética; más allá de esta extensa bibliografía, de la cual estos días hubo una exposición en la facultad, Valverde fue un profesor que dejaba huella, por lo cual, quienes no lo llegamos a conocer, solo podemos imaginar su carisma e irradiación.

Me contaba Eduardo Moga, que fue alumno suyo en la Universidad de Barcelona, que él y sus compañeros profesaban “verdadera adoración” a aquel profesor. “Era maravilloso”, sentenció. Sobre ello discurrieron también las intervenciones de Rafael Argullol del yerno del poeta, en unas jornadas de homenaje más que merecido.

Mario Martín Gijón es escritor