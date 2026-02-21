El feminismo de Guardiola

Algunos pensarán que al estar en la oposición estoy disfrutando viendo cómo Vox humilla a la Sra Guardiola mientras la hace desprenderse de un plumazo de sus supuestos principios feministas. Se equivocan. Escuchar a la Sra Guardiola decir que el feminismo que ella defiende es el feminismo de VOX me dejó, como a muchos de ustedes, alucinada y muy preocupada porque se consuma esa amenaza del Sr Abascal en las elecciones de «Guardiola tendrá que pasar por el aro». La Sra Guardiola ha decidido que todo vale a cambio del sillón de presidenta y más que pasar por el aro está dispuesta a arrastrarse debajo de él si fuera preciso. Decir «defiendo el mismo feminismo que defiende VOX» con gesto hierático es anunciar que prescinde de las políticas que protegen a centenares de mujeres en nuestra tierra de sus maltratadores y a sus hijos e hijas (no nos olvidemos de la violencia vicaria y aún menos en esta semana donde hay dos menores asesinados a manos de sus progenitores en nuestro país). Es asumir que tampoco se va a hacer nada por atajar las enormes desigualdades que aún vivimos, como la brecha salarial que hace que las mujeres cobremos de media 3.000 euros menos al año que los hombres. Es reconocer que volveremos a no ser dueñas de nuestro cuerpo y que nuestros derechos sexuales y reproductivos serán para quienes puedan irse a abortar a una clínica privada lejos de su casa.

La Sra Guardiola está asumiendo un altísimo coste para seguir sentada en el sillón de presidenta, pero por desgracia parece que todo vale, que no hay ninguna línea roja para ella y que todo lo que dijo en campaña enarbolando la bandera del feminismo no era más que un cuento para conseguir rascar unos cuantos votos más. Pero yo, al igual que ustedes, me pregunto, si era tan evidente que si el PP no conseguía mayoría absoluta tendría que pactar con VOX (la estrategia de Génova no les deja otra opción) qué sentido tenía en campaña insultarlos (machistas redomados, señoros…). Parece que la Sra Guardiola no aprende y vuelve a caer una y otra vez sobre el mismo error que le hizo desdecirse a los pocos días de aquel mítico «nunca gobernaré con aquellos que niegan la violencia machista…».

Pero no sólo la Sra Guardiola está siendo humillada por VOX, lo está siendo también por su propio partido a nivel nacional que le exige en público seriedad y discreción y menos espectáculo de influencer en medio de estas negociaciones, dejándola a los pies de los caballos y mostrando que para el PP Guardiola también es prescindible llegado el caso.

Pues qué quieren que les diga, yo no me alegro de lo que estamos viendo, no disfruto con este espectáculo porque sé que lo que viene va a ser mucho sufrimiento para quienes más necesitan de un estado social que vele por su bienestar. Ojalá volvamos a elecciones y demos una oportunidad a la política decente.

Irene de Miguel es portavoz de Unidas por Extremadura