Se quejaba una el otro día de formar parte de un colectivo incógnito para ella y al que, por voluntad y nomenclatura ajena pertenecía sin saberlo hasta ayer, día gozoso en que por fin se enteró.

Colectivo con mala prensa aunque dentro de no mucho tiempo, por las leyes de la biología, acabará de molestar a quien tanto fastidia y los denostados pasarán a ser los que hoy denuestan. A no ser que el edadismo deje de ser un mal que aqueja a la juventud incapaz de respetar a sus mayores ni aprender de ellos.

A una no le hace gracia que la llamen boomer, esa onomatopeya indolora, aunque sí se lo hace que a otros llamen pocholos y ellos estén tan contentos y orgullosos. Pero no era de nombrecitos desconocidos ni de las cosas que no sabemos de lo que quería escribir hoy, sino precisamente de lo contrario, o sea de lo que todo el mundo sabía. Menos quien más obligación tenía.

Por ejemplo, la escandalosa detención del príncipe Andrés ha permitido sospechar que sus asquerosas tendencias eran conocidas y escondidas por el sistema. Y ahora la monarquía británica afronta un tsunami letal.

No hace falta ir tan lejos. Aquí en España resultó sobradamente demostrado que la cúpula de Más Madrid tenía conocimiento de los problemas de conducta de Errejón, y que se podía haber puesto remedio por parte de quien estaba obligado a vigilar y preservar mucho antes. También parece que se conocían las preferencias poco recomendables de Ábalos y que por eso cayó, aunque el presidente dijera luego que era un gran desconocido para él. ¿Y qué decir de los gustos carísimos de la cónyuge de Cerdán?

De Salazar en Ferraz dicen muchos que eran notorias también esas conductas machistas que al trascender condujeron a su apartamiento casi a la fuerza, y ahora resulta ser un clamor que el comportamiento presuntamente prepotente y vergonzoso del DAO de la policía era del dominio público.

Secretos, casi todos de bragueta, a voces estructuralmente ocultados. Todo el mundo lo sabía, pero nadie hizo nada. Así que basta ya de hipocresía. Que caigan todos y cuanto antes.

Carmen Martínez-Fortún es profesora