Palingenésico

Pese a que desde determinados sectores se pronuncian de manera acerbamente y de forma eminentemente destructiva hacia todos los movimientos y actuaciones relacionadas con la Memoria Democrática, una semana más lo hemos vuelto a hacer.

Durante los últimos días, la Diputación de Cáceres ha impreso un ritmo acelerado y continuista a las actividades que realiza a través del Servicio de Memoria Democrática.

Así, si el año pasado fueron muy numerosas las acciones realizadas por medio de la convocatoria que realizamos para Asociaciones de Memoria, Fundaciones y Universidades, el pasado lunes, el Boletín Provincial de la Provincia publicaba un anuncio donde se establecía una nueva convocatoria aún más potente: con mayor incremento presupuestario total, con mayor dotación para cada proyecto, con nuevos aspectos a valorar y sobre todo respondiendo a una demanda muy bien aceptada.

Es lo que podemos denominar palingenesia, regeneración, renacimiento, reproducción de iniciativas que han tenido éxito.

En el mismo sentido y el mismo día hemos publicado una licitación para desarrollar dos proyectos de exhumación en Almoharín y Villamesías que se suman al que tenemos en marcha en la mina La Paloma y a los próximos que verán la luz en las fosas del cementerio de Cáceres y en Conquista de la Sierra.

Finalmente, no podemos dejar de citar el empeño en proseguir con los apartados divulgativos y/o pedagógicos. Por esa razón nos parecen muy efectivas las exposiciones. Ya disponemos de varias de ellas para el uso y disfrute de todos los colectivos que nos las soliciten. También han sido muy llamativas las que hemos contribuido a impulsar (como la que se realizó el año pasado sobre la figura de Miguel de Molina). En breve iniciaremos la puesta en marcha de otra exposición (que irá acompañada de talleres para alumnos y una performance) sobre un pintor muy reconocido del panorama artístico actual: José Manuel Ciria.

Por último, ha sido muy satisfactoria la visita en la Casa de América de Madrid de la exposición sobre el exilio:“El cuerpo errante”. Multitud de objetos (muchas referencias extremeñas): postales, un bosque de palabras con 1500 cartas, una sección muy emotiva denominada “ las pequeñas cosas”, un desván de la memoria, una sala con grabaciones personalizadas bajo el nombre “ el tejido de la memoria”, numerosos vídeos, paneles….

Ojalá pudiéramos verla en Cáceres.

Fernando Ayala es historiador