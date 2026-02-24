Niqab, burka y la España del revés

Niqab y burka son prendas de vestir pensadas para ocultar el cuerpo de la mujer, propias de culturas islámicas integristas que interpretan el Corán más allá de su literalidad. Pretenden esconder la sexualidad femenina, para evitar el deseo masculino, y reservarla al ámbito familiar.

Esta realidad cultural choca frontalmente con la liberalidadoccidental, aunque no con los mandatos de otras religiones. La Biblia es incluso más extrema en Corintios, 11, versículos 3, 5, 6y13: «[…] Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer[…] si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra […]».

Corán y Biblia consideran a la mujer un ser inferior al hombre: debe estar sometida, y su sexualidad, escondida. Sin embargo, en Occidente se ha logrado que no existan interpretaciones extremistas de los textos sagrados con poder social, es decir, se ha avanzado en la dirección que ha marcado la izquierda: las confesiones sirven fundamentalmente para oprimir a los seres humanos, y, singularmente, a las mujeres y, por tanto, no deben marcar las pautas en el espacio público.

Sin embargo, uno de los choques más virulentos en las sociedades occidentales sigue siendo el de los religiosos contra los laicos, o viceversa. Además, hay una parte de las personas religiosas, en todas las confesiones, que siguen siendo partidarias de la guerra de religiones, es decir: pretenden que la suya sea la hegemónica respecto a las otras.

En España, la religión fue una de las causas de la Guerra Civil, y aunque la modernidad y el posmodernismo han ido secularizando la vida pública, a nadie se le escapa que la corriente se está invirtiendo y la religión vuelve a ser reivindicada por jóvenes y minorías políticas. El Opus Dei, la interpretación más extrema del cristianismo, nació en España. El niqab y el burka deberían estar proscritos en todas las sociedades. Son humillantes para las mujeres y un signo externo del poder de la religión respecto del poder cívico.

Es posible que en el PP y VOX haya liberales que rechacen ambas prendas porque son feministas y laicos. Pero la mayoría no son feministas ni laicos. Rechazan el niqab y el burka porque querrían que la religión cristiana se impusiera a la islámica: traicionan su supuesto liberalismo, que dictaría que el Estado no debe intervenir en cómo viste la gente.

En el PSOE y lo que hay a su izquierda, se olvidan de la raíz radicalmente machista de esa costumbre y dan más valor constitucional a la libertad religiosa que a la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, la prohibición de tratos degradantes, y los derechos al honor y a la propia imagen.

Así que con este tema tenemos en España supuestos liberales que dejan de serlo cuando se trata de imponer una religión sobre otra, y supuestos izquierdistas feministas que se convierten en liberales para proteger una de las expresiones más machistas e integristas de una religión.

Enrique Pérez Romero es politólogo y doctor en Comunicación Social