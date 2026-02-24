Prohibición para qué

Para negarse a prohibir el burka y el niqab en el espacio público, al Gobierno y sus socios parlamentarios les habría bastado con decir que era una propuesta de Vox. Y cualquiera lo hubiera comprendido. Cómo va a apoyar el Gobierno nada de Vox. Ni el Gobierno ni ningún partido que defienda el feminismo. Pero a Patxi López, que por ser portavoz del Partido Socialista lo es también del Gobierno y, al menos aquí, también de sus socios, debió de parecerle insuficiente que la negativa fuese solo por tratarse de una iniciativa de Vox («Lo que no vamos a hacer nunca es apoyar una propuesta de Vox»), así que la fundamentó calificando la propuesta: «Lo que no vamos a hacer es apoyar una propuesta de Vox que parte de las premisas más xenófobas, racistas y estigmatizadoras posibles». La pregunta aquí, de hacerse, sería si López cree que obligar a las mujeres a ir metidas en sacos no es peor que ser xenófobo, al ser misoginia, y que ser racista, al ser machismo, y que ser estigmatizador, al ser maltrato.

Aparte de por ser una iniciativa de Vox, lo llamativo de la negativa ha sido el argumento de la libertad religiosa: «Nuestra Constitución habla de libertad religiosa […] y, para algunos o algunas, llevar burka forma parte de esa expresión de la libertad religiosa», dijo el portavoz López. Para algunos o algunas, matizó. ¿Y para el Gobierno y su sociedad parlamentaria? ¿Son el burka y el niqab expresión de libertad religiosa? Esas prisiones de tela para mujeres son un invento míseramente humano: nada se dice al respecto en el Corán ni es un precepto del islam, aunque esté generalizado por el Islam. De modo que si el islam nada tiene que ver con esa sumisión de las mujeres, o no al menos con esas estufas de trapo que les imponen los hombres para evitar el deseo de otros hombres y otras mujeres, ¿qué queda de la libertad religiosa?

Queda la libertad a secas, el derecho al burka o el niqab por convicción, sin imposición alguna. Pero las democracias no deben permitir ciertas prácticas porque sean voluntarias, pues el hecho de que lo sean no significa que dejen de ser indignas o humillantes. Y deben, por tanto, prohibir el uso del burka y el niqab en el espacio público, el cual no es la suma de todas las manías, costumbres e intolerancias individuales, sino el lugar de la neutralidad común, así acordado. Negarse a prohibir el burka y el niqab, aunque sea para negarse a Vox, dice mal del Gobierno. Sobre todo, de las mujeres que están en él y juran defender el feminismo.

Daniel Salgado es funcionario