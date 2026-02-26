Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Saturnino Acosta

Extremadura detrás de las postales

Ayer 25 de febrero, en referencia a aquel 25 de febrero de 1983 donde se aprobó en las Cortes Generales nuestro Estatuto de Autonomía, celebramos oficialmente el día escolar de Extremadura, aunque en nuestras aulas, una vez recuperada de la memoria, llevamos celebrándolo toda esta semana, no por protocolo, sino por convicción.

Convicción de saberse para no diluirse, saberse para mirarse al espejo y reconocerse, saberse historia y no sólo de Extremadura, porque Extremadura es parte de la historia, la de todos. Saber que no somos una nota al pie en los libros de texto. Extremadura es historia con mayúsculas, es carácter, es valor, aventura, conquista y también resistencia. Pero también es futuro, el futuro de quien se sabe y cree en sí mismo.

Nuestro alumnado, extremeño de cuna o adopción, tiene el derecho y nosotros la obligación de que conozcan las raíces del árbol bajo cuya sombra aprenden. Más allá de nuestro relevante patrimonio arquitectónico y cultural, tienen el derecho de saberse pensamiento, ley y palabra romana. Haber sido cultura, fe y nexo de unión entre la Corona de Castilla y el Nuevo Mundo, a combinar con majestuosidad el mudéjar, el gótico y el barroco a los pies de nuestra Reina de la Hispanidad.

Valorarse como testimonio de convivencia de culturas y religiones, romanas, visigodas, islámicas, judías y cristianas, entre murallas almohades, juderías y palacios señoriales.

No, Extremadura es algo más que un patrimonio de postal o riqueza culinaria, es aroma de su tierra y de sus pueblos, es sabor a Monesterio, a la Vera o al Casar de Cáceres. No, ser extremeño también es saber hablar claro, mirar de frente y cumplir la palabra dada.

La semana escolar de Extremadura en nuestros centros enseñaremos con actividades, trajes regionales, folklore y mil y unas señas de identidad o visitas guiadas, pero más allá de todo esto, enseñamos lo primero que se debe saber, el latido de lo propio. No para mirarnos el ombligo o encerrarnos en nosotros mismos, más contrariamente para ofrecernos con orgullo. Un alumno que no conoce el latido de su tierra será más propenso a dejarse llevar por vientos foráneos que aquel que sabe quién es y de dónde viene, pues sabrá por qué merece la pena volver.

El 25 de febrero no es cualquier fecha muerta en un calendario, es la constatación de la voluntad colectiva de sabernos y reconocernos sin necesidad de traducción o permiso.

Una escuela que enseña quiénes son, les está regalando algo más valioso que cualquier competencia digital, les está dando raíces, latidos y algo más que no sale en las postales, orgullo de ser, sí, de Extremadura.

