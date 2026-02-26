Marrulleros son quienes actúan de manera tramposa o con mala intención; es decir, gente de poco fiar por cuanto se comportan de manera poco clara y, por supuesto, en beneficio propio y no de los demás y mucho menos del bien común.

Esta es la sensación, con todo respeto, que me produce la actitud de Vox. Cuando les correspondió por los votos obtenidos, se integraron en distintos gobiernos de las Comunidades Autónomas, pero en cuanto se toparon con que una cosa es predicar y otra dar trigo, vamos, que una cosa era soltar arengas y otra gobernar el día a día, se dieron a la fuga, lo que les libró de la dana y de los incendios, entendiendo, y así lo van confirmando las elecciones en Extremadura y Aragón, que les daba más rédito electoral seguir al margen de la gobernanza.

Ahora parece que quieren volver a los gobiernos autonómicos apelando a sus mejores resultados en las urnas. Pues a ver si se aclaran, porque la marrullería, como todo lo fraudulento, tiene un límite, que es el de cuando ya no cabe la posibilidad de seguir huyendo y hay que afrontar la realidad si no se quiere desaparecer.

Contra Franco se vivía mejor, aún dicen algunos. Y es que estar en contra de lo que sea, Franco, Sánchez o Feijóo, es mucho más fácil y atractivo que afrontar los problemas de vivienda, salarios, catástrofes, o sanidad, porque no hay que dar soluciones, basta con oponerse a los que tienen que tomar decisiones.

Que no olvide Vox ni sus votantes que estar siempre en la algarada y el catastrofismo por lo que hacen otros tiene los días contados, porque lo mismo se da el caso de que llega un momento en que no hay más remedio que asumir responsabilidades reales y estar al otro lado de los que protestan por sus decisiones. Así que ándense con cuidado una vez que se pasen las euforias tras los recientes resultados electorales, porque no serían los primeros en morir políticamente de éxito.

¿No se acuerdan de Podemos, sus parientes en la otra extrema, que, a fin de cuentas, los polos se parecen? «El cielo no se toma por consenso, se toma por asalto» decía Pablo Iglesias, aquel que llegó a ser, ni más ni menos, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pronto dejó el cargo cuando el cielo resultó ser una pandemia y una Filomena y cuando, poco después, el cielo fue el fracaso en las elecciones de la CAM, lo que le llevó a dejar la primera línea de la política. ¿Y cómo está Podemos en las últimas elecciones territoriales? Siete escaños sobre sesenta y cinco en Extremadura, yendo junto con IU y AV, y desaparece en Aragón, donde concurrió en solitario. Es lo que tiene el cielo, que suele ser lejano y a veces esquivo.

Así que vaya tomando nota Vox y, de paso, estaría más que bien que los líderes y su cohorte de asesores del PSOE y del PP analizaran que la mayoría de los votantes les dan a ellos sus votos y que lo mismo se deberían plantear entenderse, vaya a ser que les acabamos considerando también como marrulleros y, entonces, lo que estará en peligro será la democracia.