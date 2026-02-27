El gran Ángel Nieto, una leyenda de nuestro deporte algo opacado por los recientes y enormes éxitos del deporte español, decía siempre que él había ganado «doce más uno» campeonatos mundiales, por la fatalidad que asociaba al número trece. En mi vida, en cambio, este número ha estado persistentemente ligado a una de serie de casualidades (a veces, parecían más que causales) que no puedo de ninguna forma vincular a la mala suerte. Más bien al contrario. Incluso fue un dorsal -temporal, eso sí- cuando aún jugaba a baloncesto.

El caso es que esta semana se han cumplido catorce años de esta columna Extremadura desde el Foro. 13+1. Y va a ser ésta precisamente la fecha de su despedida definitiva.

Un viaje que empezó en Dallas. Pero no crean que en la lejana Texas. Sino en un mucho más cercano restaurante cacereño. Una sobremesa en la que mi gran amigo y reconocidísimo periodista deportivo Javier Ortiz, un veterano ya de esta cabecera, me animó y pinchó al mismo tiempo (un clásico en nuestras conversaciones) a que tratara de “traducir” los grandes movimientos macroeconómicos que, en aquellos días de la gran crisis, tanto intranquilizaban, para el lector extremeño. A Javi, y a todos los directores con los que he convivido a lo largo de esta (casi) década y media, sólo me queda darles las gracias.

¿Todo cambia? Tengo la sensación de que Extremadura no se ha movido demasiado de la fotografía que pudiéramos sacar en febrero de 2012

Aquí, claro, se terminó hablando no sólo de economía. O de política. Porque la vida, siguiendo la estrategia del agua, acaba inundando todo. Y está bien que así sea. Porque además catorce años dan para mucho. En mi caso, por ejemplo, una estupenda esposa y dos maravillosas hijas.

¿Todo cambia? Tengo la sensación de que Extremadura no se ha movido demasiado de la fotografía que pudiéramos sacar en febrero de 2012. Justo daba sus pasos el primer gobierno de derecha en la región, una necesaria alternancia aunque solo sea para “airear” las instituciones. Sucedieron después varios gobiernos, y pese a que el actual parece dar pasos en una buena dirección, estamos lejos de converger con otras comunidades en aspectos claves. Económicos, sí, pero también sociales.

El reto demográfico, estrechamente vinculado a la falta de empleo (no digamos nada del cualificado) sigue sin resolverse. La alta dependencia del sector público y los prolongados tiempos de respuesta administrativos lastran el dinamismo de nuestra economía, pese a los últimos esfuerzos. ¿Las comunicaciones? Con una región casi perfecta como nudo logístico, seguimos enfrascados en dar soluciones que requieren, primero, de un frente común apartidista para hacer presión fuera de nuestras fronteras.

El mundo somos nosotros, pero también (nunca más que ahora) la percepción que los demás tienen. Extremadura sigue siendo esa región “amable”, en cierto modo por descubrir, conectada con la naturaleza, el turismo y la cultura (indicadores de calidad). Pero alejada de los movimientos de capital y detenida en una industria obsoleta. Quizás sea el momento de hacer algo distinto, de sorprendernos a nosotros mismos. De retar a la imagen en el espejo.

Confío, de veras, en que si esta columna se volviera a escribir en otros 13+1 años, el resultado fuera distinto. Debemos cuidar que así ocurra.

Gracias a todos los lectores, habituales, casuales o espontáneos. Ha sido un auténtico placer.