Atrevida propuesta es el título de la primera de más de cuatro mil novelas que escribió Corín Tellado, la reina indiscutible del romance por entregas en nuestro país. No he podido evitar acordarme de texto y autora tras haber conocido que el secretario general del PP ha sido enviado a Extremadura como observador internacional’ en el tormentoso idilio entre Guardiola y Vox.

Confieso que su apellido me ha resultado literariamente sugerente. No es frecuente que una negociación para formar gobierno ofrezca paralelismos tan evidentes. De Tellado a Tellado, de folletín romántico a folletín político. Y si en aquellas novelas los protagonistas simulaban distancias imposibles antes de rendirse al destino, aquí hemos asistido durante semanas a declaraciones impostadas que hoy se diluyen en abrazos discretos y documentos compartidos.

Porque que nadie se engañe. Guardiola no va a una mesa de negociación; va a una mesa de sumisión. Y cada nueva reunión no transmite fortaleza, sino una debilidad cada vez más evidente. La incorporación de Miguel Tellado, la expresión más dura del PP de Feijóo, es la enésima constatación de que en Génova no se fían de nuestra presidenta en funciones. Madrid ordena, Extremadura acata.

Y pese al desembarco en provincias del enviado especial, la opacidad persiste y los avances solo se conocen a través de filtraciones en la prensa. Resulta sorprendente que, tras más de dos meses y solo cuatro reuniones, surjan ahora tantas prisas por pactar justo antes del Pleno de Investidura. Ante este escenario, las dudas son inevitables: ¿persisten las desconfianzas? ¿Sigue el pulso por el reparto de poder? ¿Qué ha sido del feminismo declarado innegociable? ¿Dónde quedan las líneas rojas proclamadas con engolada solemnidad?

Lo evidente es que ni el PP se fía de Vox, ni Vox se fía del PP. Y lo más revelador es que ni PP ni Vox se fían ya de Guardiola. Tanto es así que la han apartado del centro real de la negociación. La candidata asiste a su propio desplazamiento político, convertida en personaje secundario en una trama que otros escriben.

Mientras tanto, la ‘atrevida propuesta’ deja de ser literaria y se convierte en política. La aceptación del documento marco de Vox por parte del PP supone admitir sin rubor sus axiomas: la xenofobia como marca política, el machismo como reacción ideológica, el negacionismo del cambio climático como bandera y una bajada indiscriminada de impuestos que compromete la financiación de unos servicios públicos de calidad que son el verdadero patrimonio de Extremadura. Sanidad, educación y dependencia no son capítulos accesorios, sino la base de nuestra cohesión social.

Guardiola ha conjugado todos los tiempos del verbo fracasar y lo ha hecho hasta llegar al participio. Fracasó en la negociación presupuestaria. Fracasó en el adelanto electoral, perdiendo diez mil votos. Fracasa en la negociación para formar gobierno. Y todo apunta a que fracasará en la investidura y será la primera presidenta que no la supere. Y cuando los fracasos se encadenan, dejan de ser episodios aislados para convertirse en definición política. Guardiola es una presidenta fracasada.

En las novelas de Corín Tellado siempre había un desenlace reparador. Pero esta historia, aunque comparta apellido y cierto aire de romance forzado, no es ficción. Es el presente y el futuro de Extremadura. Y nuestra tierra no merece ser el escenario de un idilio impuesto desde fuera ni de una sumisión firmada con prisas y silencio.