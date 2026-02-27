Una península sin Macondo

No voy a dar la turra con David Uclés, no se preocupen. Al menos, no con sus decisiones personales. Nunca le di la potestad de representar mis valores ni el peso de la obligación de defenderlos en espacios donde no le apetece estar; ni siquiera por haberse comprometido con Don Arturo, como tantos llaman a Pérez Reverte, el ejemplo más claro de que, tanto el clasismo, como el heteropatriarcado, gozan de plena salud, por más que lloren.

Hoy vengo a hablar de su libro: La península de las casas vacías. Sin duda, una apuesta por la que su autor se ha dejado el alma. La presentó como una obra inscrita en el realismo mágico, como quien invoca un linaje sagrado ante el que rendirse, consciente del salvoconducto estético que confiere la etiqueta. Sin embargo, el realismo mágico García-marquesiano que Uclés ha rondado con sus metáforas sorprendentes y su carrera imperiosa por descubrirnos la palabra más infrecuente y el adjetivo más improbable, no ha sido culminado con éxito a ojos de esta lectora impertinente.

En Macondo lo extraordinario no se explica, sucede. Si una mujer asciende a los cielos entre sábanas blancas y otra come tierra en un patio, como therian primitiva, no se debe a una torsión del lenguaje que nos fuerza a imaginar lo imposible, sino que son consecuencias lógicas en el universo de la novela. Las escenas no surgen de una ornamentación retórica superpuesta a la trama.

Conviene preguntarse entonces qué entiende Uclés por realismo mágico. Si es suficiente con comparar el cabello gris con la joroba de una hiena o si lo mágico exige una coherencia más ontológica, sin exageraciones ni metáforas rebuscadas. La hipérbole no resuelve el argumento, a veces, le juega malas pasadas. Como en el pasaje en el que llueve en Jándula tanto que deciden aplazar los calendarios y parar los relojes. Nadie sale de casa por decreto, salvo para urgencias. A las pocas líneas, el cristalero, se nos cuenta, acude hasta en cuatro ocasiones a reponer un cristal desgastado por las lágrimas de colores de una mujer obesa que se despierta flaca y que llora mirando por la ventana. Me parecería una emergencia si no fuera porque en Montevideo viví seis meses con un boquete más grande que un balón de fútbol en uno de los dos cristales del ventanal de la cocina. Y aquí sigo.

Es difícil intentar adscribirse a una de las corrientes literarias del siglo pasado que nos dejó las obras más exquisitas, pero, a la vez, es loable. Sobre todo, porque si no nos dejamos llevar por las imágenes del autor/narrador, llega un punto en el que tanta muerte agolpada se acumula y no termina de bajar por el gañote. Con un poco de azúcar pasará mejor, decía Mary Poppins, aunque a riesgo de empacho por ampulosidad. n