Profesores en los pueblos

Hace unos ocho años (llevo ya un tiempecito colaborando en este periódico), publicaba yo una columna titulada ‘Interinos en los pueblos’, donde me hacía eco de un debate que habíamos tenido en clase, incitado por Bernardo, excelente alumno, que abogaba por que los profesores interinos se quedaran a vivir en los pueblos que les tocan, en lugar de visitarlos solo para dar sus clases y retornar en coche a Cáceres o Badajoz.

La clase se dividió entre quienes opinaban, como Bernardo, que lo ideal sería eso, integrarse en los pueblos de destino para conocer la realidad de sus alumnos, y quienes lo veían como una exigencia desmesurada. La discusión continuó en Facebook, donde compartí la columna, y un amigo mío, profesor en Alcuéscar, opinaba con ironía que «a Bernardo habría que contarle que los interinos, aunque resulte difícil de creer, también tienen familia». Otros cuantos se sumaron en ese sentido, dándose por aludidos.

El otro día me encontré por Cánovas, después de mucho tiempo sin verlo, con Bernardo, que trabaja actualmente en un instituto de Cáceres, y que me recordó aquella controversia, insistiendo en que, si le tocara, se iría a vivir en uno de esos pueblos.

Despoblación

Y no le faltan razones a Bernardo, dado el acuciante problema de despoblación que sufrimos en Extremadura, sobre todo en la provincia de Cáceres, y del que, a pesar de datos tan descorazonadores como que en el último año haya habido el doble de muertes que de nacimientos en nuestra región, no parecemos ser conscientes, más allá de lamentos sin medidas reales. En Castilla y León sí lo son, y la despoblación aparece, en una encuesta reciente, como el problema más grave.

Cuando estuve como lector de lengua española en un instituto de Saint-Avold, un pueblo francés en ligero declive demográfico, tenía alojamiento gratuito, al igual que el lector de inglés o la lectora de alemán. ¿Tan difícil sería habilitar «casas de profesores» para los interinos, en lugares como Ceclavín, Montehermoso, Caminomorisco, Coria, Madroñera, Jaraíz, Losar de la Vera o Valencia de Alcántara? Si no tuvieran que pagar alquiler, solo los gastos de luz, agua y gas, seguramente muchos docentes (los que no tengan cargas familiares), optaran por vivir en esos pueblos, conociendo así mucho mejor la realidad de sus alumnos, con consecuencias positivas tanto para unos como para otros.