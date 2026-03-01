Literatura de catálogo

Si alguna vez has entrado en una librería, o mirado un puesto en el mercadillo semanal del pueblo, y te has detenido en la sección de novedades de poesía, es posible que hayas sentido cierto vacío, cierto abandono. Incluso cierto enfado si disfrutas mucho la lectura. Exactamente esa sensación que se tiene cuando compras un mueble con la esperanza de que sea algo sólido y cuando abres la caja encuentras tablones de serrín prensado e instrucciones que no llevan a ninguna parte.

Pues hace unos años que el mundo editorial poético comienza a parecer algo así: poesías de catálogo, metáforas elaboradísimas que en el fondo no son más estanterías mal sujetadas a la pared, palabras que se dirigen directamente al ombligo de su autor. ¿Qué interés hay en mirar el ombligo de otro? No lo encuentro nada apetecible, pero allá cada uno con sus gustos. Aunque la poesía intimista tiene valor, la exclusividad editorial en este género comienza a ser frustrante.

El problema de perderse en la forma de la propia pelusa es que, mientras se pule el adjetivo más brillante, fuera el mundo sigue crujiendo. Fuera sigue habiendo alguien que, quizás, podría encontrar en la poesía el consuelo que tanto busca ante su desahucio. O alguien que, quizás, podría encontrar en la poesía el motivo por el que seguir luchando día a día al verse en el reflejo de la precariedad. O alguien que, quizás, podría sentir esa luz en una poesía que refleje el descontento con el teatro de la política.

«¿Para qué poesía en tiempos de penas?», se preguntó alguien una vez, por allá hace doscientos años. Estoy seguro de que la respuesta no es mirar un ombligo, porque para eso está el espejo del baño… A veces olvidamos que con la poesía se quiso unificar políticamente imperios; recordemos a Enheduanna en época sumeria, por ejemplo. A veces olvidamos que se celebraban victorias y se lloraban derrotas con los cantos épicos. A veces olvidamos que hubo un tiempo en el que los versos no pedían permiso para molestar: eran herramientas, casi armas blancas cargadas de futuro.

En cambio, ahora que vivimos un tiempo que es un caldo de cultivo para iniciar una revolución poética, parece que da miedo ensuciar la métrica con la realidad. Casi da la sensación de que la palabra «denuncia» suena a panfleto, cuando en realidad es precisamente lo que puede salvar a la poesía de convertirse en un mueble que, en unos pocos usos, tengamos que tirar.

Porque, parémonos un segundo a pensar: ¿de qué sirve el poema más ingenioso del mundo si no sirve para que nos detengamos? Es preferible una poesía que deje astillas en los dedos al pasar la página (que también puede ser intimista), que una poesía que se sienta ligera, suave y agradable.