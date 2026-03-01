‘La última llamada’: Rajoy

El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, comparece en la comisión de Investigación sobre la denominada "Operación Cataluña" y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial, en el Congreso de los Diputados, a 5 de marzo de 2025, en Madrid (España). 05 MARZO 2025 A. Pérez Meca / Europa Press 05/03/2025. A. Pérez Meca;category_code_new / A. Pérez Meca / Europa Press

A partir del 20 de noviembre de 2011 se produce un cambio de ciclo político en España. La alternancia que permite la Democracia hace que vuelva al Gobierno el Partido Popular de la mano de Mariano Rajoy. Una mayoría absoluta le permitirá poner en marcha un programa electoral fuertemente combativo con lo realizado en la etapa anterior.

Su planteamiento inicial es muy claro y simple: gestionar la realidad. Sacar al país de la crisis. Todo ello acompañado de una batería de medidas de fuerte carga ideológica que chocó con postulados clásicos de la derecha: subida de impuestos (el IVA o el IRPF) o el rescate a la Banca en el momento en el que España estuvo a punto de ser intervenida.

Superada la crisis en el año 2014 aparecen otro tipo de problemas, si cabe, más graves. Se van sucediendo una serie de escándalos: tarjetas Black de Bankia, la Púnica, el Ébola (y el sacrificio del perro ‘Excalibur’).

Erosión del bipartidismo

Simultáneamente se produce una erosión del clásico bipartidismo hasta entonces triunfante en la política española con la fuerte irrupción de Podemos (liderado por Pablo Iglesias) y Ciudadanos (liderado por Albert Rivera). Es también el momento de un joven dirigente socialista que se va abriendo paso (Pedro Sánchez, que se alza con la Secretaría General del PSOE en el Congreso del Partido celebrado el 14 de julio de 2014). Se les empieza a considerar entonces a esta generación como «la nueva política».

Tras las elecciones generales del 26 de junio de 2016, el PP vuelva a ganar, esta vez con mayoría simple, ocupando de nuevo la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy. De este periodo, una de las cuestiones más reseñables será el tema catalán. El 1 de octubre de 2017 se produce el referéndum sobre la independencia de Cataluña en medio de graves altercados y desórdenes públicos. Se aplica el artículo 155 de la Constitución española y se interviene el gobierno de la Comunidad autónoma, asumiendo el control del poder desde Madrid.

La corrupción será otra seña de identidad y protagonista de la escena política en estos últimos meses de la Presidencia de Mariano Rajoy. La sentencia de Gürtel fue un enorme mazazo para el PP. De hecho fue el pretexto para la presentación, por parte del PSOE, de una moción de censura. Debatida en el Congreso de los Diputados entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2018, su aprobación supuso la dimisión del Gobierno y conllevó la investidura de Pedro Sánchez como nuevo Presidente del Gobierno.

Terminamos así el ciclo de columnas de opinión dedicados a los 4 expresidentes del Gobierno, tomando como fuente principal la docuserie de Movistar ‘La última llamada’.