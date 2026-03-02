Macondo en los Barça-Atlético

El concepto aristotélico de verosimilitud significa la cualidad de un relato para ser creíble. Libros como 'Amadís de Gaula' lo trabajan tan bien que hacen perder el seso a Alonso Quijano. Se trata de que el relato funcione y los elementos fantásticos sean verosímiles en un mundo alternativo al real. Concepto aplicable al fútbol donde no hay dos partidos iguales e incluso existen varios distintos en noventa minutos. El fútbol posee la capacidad de centrifugar elementos reales y fantásticos. Como la vida misma. Borges cree que la existencia es un relato narrativo y Shakespeare añade que parece una comedia contado por un idiota lleno de furia. Valdano asegura que existe un dios del fútbol que se muere de risa en alguna parte. Los tres tienen razón porque este deporte crea universos narrativos de la nada en las eliminatorias entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Remontadas increíbles, goleadas imposibles, no comparecencias, finales alternativos, epopeyas inconcebibles, cascada de goles. Jugadores grandiosos en una oda al fútbol de ataque (Messi, Caminero, Ronaldo, Pantic, Pizzi, Futre, Kiko...).

La posesión del Barça contra el contraataque del Atleti ofrecen batallas imprevisibles que bien podrían catalogarse dentro del género literario del Realismo Mágico (mezcla de lo extraño, lo irreal, lo onírico y lo cotidiano en la misma lavadora). Las obras de este movimiento, como el fútbol, se convierten en coordenadas de fuga que expanden la realidad hasta crear un mundo perfecto con todas sus complejidades. En su novela señera se vaticina que las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen segundas oportunidades sobre la tierra.

La vuelta copera en el Camp Nou será una segunda oportunidad y no nacieron más de cien personas sobre la tierra para dudar de que este partido guarda una sorpresa maravillosa, una tan verosímil como el anhelo perenne de Aureliano Buendía.