El principito

No, no me refiero al tierno protagonista de la novela de Antoine de Saint Exupéry, sino a otro ‘principito’, al que su madre, la reina Isabel II de Inglaterra, le tapaba ante los demás cualquier error que pudiera cometer, no importaba su gravedad. Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor, que fue duque de York, nació el 19 de febrero de 1960, en el Palacio de Buckingham, en Londres, y es el tercer hijo de la reina Isabel y del Príncipe de Edimburgo.

En el año 1978 se alistó en la Marina Real Británica, sirviendo en la guerra de las Malvinas, donde ascendió a grado de Comandante, y se convirtió en un héroe nacional. Ostentó los títulos de príncipe, Duque de York, conde de Inverness y barón Killyleagh. Se casó el 23 de julio de 1986 con Sarah Ferguson, con la que tuvo dos hijas, Beatriz y Eugenia.

Este ‘principito’, que tiene más títulos que nombres en su partida de nacimiento, comenzó a frecuentar amistades que no eran las más adecuadas para una persona de su rango, como la amistad que entabló con Jeffrey Epstein y su supuesta afición a conductas sexuales poco deseadas y gravemente viciosas. Aquel niño tierno, rubio, de sangre y ojos azules, que veíamos todos crecer, sano y feliz, a través de documentales familiares de la BBC y algún que otro nodo, de los que ponían antes de comenzar la película en los cines, había comenzado, de adulto, a elegir mal sus amistades.

Lilibeth, su madre, tenía siempre que parar y desviar siempre las noticias que aparecían sobre él, y que versaban sobre presuntos vicios sexuales que no parecían tan presuntos cuando aparecían también fotografías en las que se veía al ‘principito’ en posturas poco adecuadas a su persona y a su clase. En el año 2022 tuvieron que retirarle todos los títulos militares que poseía porque tuvo que enfrentarse a una causa civil por posible agresión sexual. No sabría la protectora reina Isabel II, que reconoció que el año 1992 fue su annus horribilis, que vendrían otros más horribles todavía, sobre todo para su príncipe favorito, aunque, afortunadamente para ella, ya no los conocería.

Despojado de sus títulos

Ahora es el rey Carlos III de Inglaterra quien tiene que tomar cartas en el asunto, que su madre posiblemente no se hubiera atrevido, y despojarle de todos sus títulos, incluidos el de príncipe y duque de York. Y es que, exactamente el día de su sexagésimo sexto cumpleaños, Andrés ha sido arrestado, durante más de 12 horas, por la policía británica, y ha sido acusado de una presunta mala conducta de cargo público porque se intercambió, siempre presuntamente, información confidencial entre él y el pedófilo Jeffrey Epstein.

Fue terrible la imagen que pudimos ver en todos los medios de la cara del que fuera príncipe. Si la reina Isabel II de Inglaterra, su protectora, le hubiese visto salir en el coche, después de haber sido interrogado por la policía, y hubiera visto su cara, seguramente habría pensado que, aunque un año pueda parecerte horrible, siempre vendrá otro que sea más horrible aún, al observar, con tristeza, que el color de los ojos de Andrés, su hijo, se había tornado de azul a rojo, lo mismo que el color de su sangre.