Torneo Cayetano Martínez de tiro con arco: 20 ediciones de éxito y cero instalaciones

El pasado fin de semana, organizado como siempre por el Club de Arqueros San Jorge, se llevó a cabo el tradicional Campeonato Cayetano Martínez Congregado de tiro con arco en el Pabellón Multiusos de Cáceres. En esta ocasión, además, se celebraba la XX edición del torneo, lo que supone un hito tanto para la historia del campeonato como para el propio club organizador, que hemos pretendido mantener en el tiempo el prestigio que este evento tenía desde sus inicios.

Antes de llamarse Torneo Cayetano Martínez Congregado, el propio Cayetano creó una competición con el nombre de ‘Torneo del Jamón’, que llamaba la atención tanto por su nivel deportivo como por lo suculento de sus premios, que eran siempre productos de la tierra como condición indispensable.

Sin duda un sello de identidad cien por cien extremeña. Más tarde, hace 20 años, el Club de Arqueros San Jorge decidió renombrar el Torneo del Jamón con el nombre de su creador, y así ha llegado hasta nuestros días.

En esta edición, como es habitual, se llenó el cupo de participantes a los pocos días de abrirse la inscripción, con un máximo de 76 deportistas. La mayoría pertenecían al Club de Arqueros San Jorge, aunque el campeonato también atrajo a participantes de toda Extremadura, además de Andalucía y Madrid.

Muchos de los participantes, ya habituales, lo señalan en su calendario para, además de competir, pasar unos días por nuestra tierra, que cada vez les atrae realmente más.

En lo deportivo se comprobó el buen estado del tiro con arco extremeño, ocupando casi todos los primeros puestos en las distintas modalidades y categorías. También se hizo evidente que este deporte atrae cada vez a más gente, siendo la categoría de 'noveles' (menos de dos años de licencia) una de las que más inscritos registró. Mención especial merece la nueva categoría, ‘Arco y Salud’, introducida por el Club de Arqueros San Jorge en este campeonato, en la que participan deportistas que han sido víctimas de cáncer de mama.

Fruto de una sección creada por el club hace dos años, entrenan conmigo y con Raquel de San Macario, evidenciándose los beneficios que este deporte ofrece a estas pacientes.

Con este campeonato termina la temporada de sala (indoor) para los arqueros del Club de Arqueros San Jorge, que ahora deberán trasladar sus dianas a la Universidad Laboral de Cáceres para poder entrenar al aire libre.

Un año más, los arqueros cacereños han tenido que recurrir a entidades distintas del ayuntamiento para poder seguir practicando su deporte, ya que la ciudad de Cáceres, aunque pueda parecer realmente sorprendente, nunca ha dispuesto de una instalación específica para la práctica del tiro con arco al aire libre.

Y eso pese a ser uno de los deportes que más éxitos le ha dado a la ciudad, si no el que más: recordemos que el tiro con arco logró en 1992 la primera medalla de oro olímpica de la historia de Extremadura, con Juan Carlos Holgado, seguida de los tres subcampeonatos del mundo de quien suscribe, además de Europeos y Campeonatos de España conseguidos no solo por mí, sino por otros innumerables arqueros cacereños que, aunque parezca increíble, si no fuera por la Universidad Laboral de Cáceres, no tendrían dónde entrenar.