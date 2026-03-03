Manuel Borrego Rodríguez nació el 15 de octubre de 1980 en Valverde de Leganés (Badajoz, 4.230 habitantes). Con 23 años fue elegido en las listas del PSOE como concejal de su pueblo. De 2007 a 2019 fue teniente de alcalde. En junio de 2007 adquirió su primer coche, un Peugeot 407. El 29 de enero de 2009, con 29 años, compró su primer inmueble en pleno dominio, en la provincia de Badajoz.

De 2011 a 2015 trabajó en Diputación, a cargo del BOP e Imprenta. Desde 2019 es alcalde de Valverde de Leganés y asesor de presidencia en Diputación. Dos años después, el 14 de diciembre de 2021, con 41 años, compró su segundo inmueble en Badajoz y en pleno dominio, solicitando una hipoteca a Unicaja de 72.000€. El 8 de enero de 2022 pidió un préstamo a BBVA de 20.000€, adquirió su segundo vehículo, un Volkswagen Golf y, apenas mes y medio después, el 18 de febrero, compró su primer piso en Málaga, tercer inmueble en pleno dominio. Unicaja le concedió su segunda hipoteca el 21 de febrero, por 96.000€ y, solo nueve meses después, el 23 de noviembre de 2022, se compró su segundo inmueble en Málaga, cuarto en total, esta vez un piso con trastero, también en pleno dominio. Siete meses después, el 11 de julio de 2023, adquirió su quinto inmueble en pleno dominio, en esta ocasión un piso con garaje en Badajoz.

En 2024, Miguel Ángel Gallardo nombró a Borrego secretario de organización, es decir, su número dos. El 30 de abril de 2025 Unicaja le concedió otras dos hipotecas, el mismo día, por valor de 27.000€ y 68.000€. Al mes siguiente fue elegido secretario provincial del PSOE de Badajoz y diputado en la Asamblea de Extremadura. Desde el 12 de febrero de 2026 es senador por designación autonómica.

Tengo muchas preguntas, disculpen que solo quepan estas: ¿cuánto se cobra en el ayuntamiento de un pueblo pequeño y en la Diputación para adquirir ese patrimonio? ¿Es posible comprar cinco inmuebles y dos coches solo con esos salarios? ¿Esas hipotecas han sido concedidas en igualdad de condiciones con cualquier trabajador? ¿Se puede considerar socialista esta conducta?

Manuel Borrego ha declarado cuenta corriente o fondos de inversión con 131.500€, pagó 10.649,98€ de IRPF en el último ejercicio y, además de su salario como diputado, tiene ingresos por alquileres de 8.445,75€. Teniendo en cuenta el tamaño y precio promedio de los inmuebles en las provincias de Málaga y Badajoz, su patrimonio inmobiliario no bajaría de 1.100.000€. Contando con las cuentas bancarias, 1.231.500€. Dado que todavía adeuda 209.257,59€, su patrimonio neto estaría en torno al millón de euros. La vida resuelta con 45 años. Borrego empezó las carreras de Ingeniería Química (UEX) y Economía (UNED), pero no ha terminado ninguna.

Tengo muchas preguntas, disculpen que solo quepan estas: ¿cuánto se cobra en el ayuntamiento de un pueblo pequeño y en la Diputación para adquirir ese patrimonio? ¿Es posible comprar cinco inmuebles y dos coches solo con esos salarios? ¿Esas hipotecas han sido concedidas en igualdad de condiciones con cualquier trabajador? ¿Se puede considerar socialista esta conducta? ¿Funciona una sociedad donde alguien sin estudios ni profesión amasa tal patrimonio gracias a la política? ¿Por qué el PSOE legisló para que solo fueran considerados grandes tenedores inmobiliarios quienes tuvieran más de diez inmuebles? ¿Cuántos Borregos hay en el PSOE?