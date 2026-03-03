Lukas y FIO, dos trayectorias paralelas

Hace tiempo entrevisté en Zafra a un jovencísimo escultor. Exponía en la Feria Internacional Ganadera unas esculturas sorprendentes, realizadas con herrajes viejos y piezas encontradas por sus paseos por el campo, elementos nada estandarizados. Lukas García era entonces un niño y ya despuntaba por tener cualidades creativas indiscutibles. Aquel artista emergente se ha convertido en todo un referente en el mundo del arte. En la pasada Feria Internacional de Turismo Ornitológico, que se clausuró el domingo, luce una escultura en una de las entradas del recinto. Son las letras ‘FIO’ con un buitre y una garza posados en ellas. Su fuerza es tal que da la impresión de que son auténticas aves vivas. Lukas ya es todo un hombre y escucharle hablar de su obra cuando se levantaron las lonas que la cubrían fue un momento de satisfacción, por ser testigo del largo camino andado por este artista con mayúsculas.

Algo así ha sucedido con FIO. Recuerdo las primeras ediciones, en las que cuatro locos por los pájaros asistían. Sin embargo, desde un primer momento se adivinaba que tras esa bendita pasión se agazapaba algo grande. Cuando las urdimbres con las que se elabora un cesto son auténticas sabes que el resultado va a ser duradero. FIO supera la veintena con unas cifras que muchos califican de “incontestables”. Si es la primera feria de Europa o la segunda es otro cantar, pues la Global Birdfair se desarrolla en un enclave distinto y tiene otra orientación. El Parque Nacional de Monfragüe da un empaque a FIO que no lo tiene la feria británica. En FIO sus visitantes pueden ver aves sobrevolando sus cabezas mientras asisten a una conferencia, descubren las últimas novedades en fotografía o exponen sus ofertas turísticas en las citas profesionales. La autenticidad de FIO es su gran baza frente a cualquier propuesta similar.

Cuando Lukas tenía apenas tres años FIO celebraba su primera edición. Ahora una escultura del artista zafrense es testigo del crecimiento conjunto de ambos proyectos. En aquel momento primigenio nadie podía imaginar que ambos proyectos iban a incardinarse en el éxito. Los dos son sostenibles y ponen a la naturaleza en el centro de su acción sin desgastarla ni erosionarla. Ojalá vengan con el tiempo nuevos talentos e ideas tan fructíferas para la región. Las necesitamos.