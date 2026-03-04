PoesíArte en Malpartida y Cáceres

El pasado jueves se inauguró en el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres, la exposición Mirar para ver lo ausente (Looking to see what is absent) comisariada por Jaime Covarsí Carbonero, exposición como diálogo entre artistas (escultura pintura, fotografía) con poetas o narradores discursivos que la leen, la expresan con sus palabras. Esta exposición estará hasta mayo en el Vostell y a partir de junio y hasta septiembre en el MEIAC de Badajoz, son veinticuatro charlas entre alguno de nuestros autores más reconocidos: Ángel Duarte, Juan Barjola, Juana Pimentel, Antonio Saura, Eva Partum, conservando con Antonio Gómez, Elena Marqués, Dionisio López, Ben Clark, J. Pérez Walias, Basilio Sánchez, Rosario Pérez y el propio A. Covarsí, descrito-poetizado por Jordi Doce.

Presentaron el evento el alcalde de Malpartida, el comisario Covarsí, la Consejera de Cultura y ¡cómo no! el director del Vostell, José Antonio Agúndez.

Los artistas y poetas pasaron a la galería del pesado de la lana con su escenario de arcos de ladrillo y paredes de piedra, encalados con esa cal blanca que limpia los edificios y nos los pone en la mano y en los ojos abiertos para disfrutar de una experiencia poética y plástica singular: el pasado en el continente y el presente y futuro en el contenido, amenizados por las conversaciones en vivo de los propios artistas que acudieron en un 80%, incluso la lectura ‘in situ’ de los propios textos como el caso de Efi Cubero que leía a los congregados en torno a la foto de George Brecht; o la contemplación hermosa del texto de Ada salas con la obra de Joana Rosa, al lado de la hiedra emergente y fresca de Yoko Ono, con Antonio Orihuela; o la mirada humana de Antonio Gómez ante Elena Márqués.

Después hubo un brindis y un aperitivo en esa cantina mágica ante la escultura monumental de Vostell: “¿Por qué el proceso entre Pilatos y Jesús duró sólo dos minutos?” Y la noche primaveral que poblaba con sus estrellas el escenario de los Barruecos. A las 10:30 abandonábamos Los berrocales Efi Cubero Irene Sánchez Carrón, Emilia Oliva y volvíamos para seguir disfrutando la noche sobre la ciudad antigua de Cáceres, en el Rincón de la monja y ese café artístico también de ‘Los Siete jardines’ donde el jueves pasado se presentaba el libro de A. Tomé ‘Campo de jaramagos’ con piano y voz del mismo poeta. Y luego un paseo por la calle ancha hacia Atrio -referente gastronómico y musical de Extremadura- Cáceres es siempre un lujo, al igual que el Vostell combina tradición y vanguardia, pasado remozado en la mejor modernidad: la que respeta a sus ancestros y renueva las cepas con mejores vinos, con mejores sabores, vieja colmena donde nuevas abejas, labrando, fabrican blanca cera y dulce miel.

A todo esto podríamos sumar los cinco años del Helga de Alvear, que con silueta blanca al fondo nos despide por esta noche.