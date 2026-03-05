Ningún carril conduce a la gloria

Hay guerras que se explican con mapas y tiralíneas, otras con estadísticas y recursos, algunas con historia, y lamentablemente con religiones y políticas. Las hay también que buscan la explicación o la justificación en la legítima defensa o en la victoria de la justicia ante la injusticia, salvar vidas o elegir víctimas como mal menor. Aunque ninguna se entienda del todo desde el punto de vista más mundano, en este tiempo tan polarizado, donde casi se nos obliga a elegir bando sin escalas de grises, la situación se me antoja pareja al viejo dilema filosófico, moral o ético, como prefieran, de la vía del tren.

El dilema moral versa sobre un vagón desbocado en una estación desierta que avanza hacia cinco personas atadas a la vía. Usted está junto a una palanca que puede desviar dicho tren. Si no hace nada, morirán los cinco. Si la acciona, el tranvía cambiará de carril, pero contrariamente matará a una sola persona. La pregunta es sencilla. La respuesta, no tanto.

Hoy, mientras observamos con temor e inquietud hacia Irán, y sus posibles repercusiones mundiales, escuchamos la palabra “guerra”, sin poder evitar pensar que el salón de casa pareciera haberse convertido en esa estación desierta. Todos hablan de estrategias, de equilibrios, de disuasión, de liberación, de justicia o de defensa. Pero en el fondo, lo que late es la misma cuestión, qué palanca elegir.

El utilitarismo responderá con frialdad matemática que salvar a cinco es mejor que salvar a uno. Las cifras cuadran. La conciencia, no siempre. Porque el gesto de mover la palanca no es abstracto, es una mano concreta asumiendo que puede decidir qué vida se sacrifica para preservar otras. Y ahí empieza el dilema.

Cada vida es un universo entero. Y cuando el tranvía arranca, no distingue uniformes ni consignas. Arrasa biografías, iglesias y mezquitas, escuelas y parques, mercados y negocios, vidas. Lo sabemos por experiencia histórica. Lo sabemos porque el siglo XX dejó suficientes raíles torcidos como para desconfiar.

Evitar la guerra no es ingenuidad, sino la más exigente de las responsabilidades. No es cerrar los ojos ante el conflicto, sino abrirlos ante sus consecuencias. Es escuchar el temblor de las madres, de cualquier país, cuando oyen un estruendo en la noche. Es saber que la paz no llena titulares, pero sí cementerios.

El dilema del tranvía sin embargo tiene una trampa, presupone que solo hay dos opciones y que el vagón ya es imparable en su marcha. Pero en la realidad, no todo se reduce a eso.

Quizá debiéramos preguntarnos por qué el tren circula sin frenos, quién maniató a las personas a la vía y por qué aceptamos como inevitable un escenario que es, en el fondo, fruto de decisiones previas. Quizá el mayor acto moral no sea elegir el carril, sino negarse a aceptar que esa sea la única salida. Al fin y al cabo, el verdadero triunfo no consiste en mover la palanca para elegir carril y salvar a cinco o a uno, sino en haber hecho todo lo posible para evitar que se desboque el vagón y que se ate a ninguna persona.

La madurez moral consiste en discernir cuándo la defensa es un acto de responsabilidad y cuándo es simple coartada porque ningún carril conduce a la gloria cuando hay víctimas.n