Extremadura vive una situación inédita y profundamente preocupante. Tras la investidura fallida de María Guardiola, y con todos los indicios de que en esta mañana volverá a fracasar, se confirma lo que los socialistas venimos advirtiendo desde la convocatoria electoral. Guardiola y el Partido Popular han decidido utilizar nuestra tierra como laboratorio de su estrategia nacional, subordinando el interés general de los extremeños y extremeñas a la pugna interna entre la derecha y la ultraderecha españolas.

Guardiola no está liderando un proyecto para Extremadura; está ejecutando un guion escrito fuera. Se ofreció como voluntaria número uno para medir fuerzas entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y ese cálculo partidista ha conducido a nuestra tierra a un callejón sin salida. Hoy Extremadura está bloqueada porque PP y Vox han antepuesto sus intereses electorales al futuro de esta región. ¿Quién piensa en Extremadura mientras ellos negocian sillones y titulares?

Los socialistas dijimos con claridad que no habría acuerdo antes de que la derecha resolviera sus equilibrios en otras citas electorales. Y no lo ha habido. También advertimos que, tras el próximo ciclo electoral y el resultado de las elecciones en Castilla y León, habrá pacto. La cuestión no es si lo habrá, sino a qué precio

Los socialistas dijimos con claridad que no habría acuerdo antes de que la derecha resolviera sus equilibrios en otras citas electorales. Y no lo ha habido. También advertimos que, tras el próximo ciclo electoral y el resultado de las elecciones en Castilla y León, habrá pacto. La cuestión no es si lo habrá, sino a qué precio. ¿Qué concesiones se harán? ¿Qué líneas rojas caerán? ¿Qué políticas públicas quedarán condicionadas por la agenda de la ultraderecha?

Mientras tanto, la candidata del PP ha pasado de esconderse durante semanas a comparecer con un discurso que evidencia una preocupante deriva. Esta semana hemos visto a una Guardiola que ha transitado de la soberbia y la ceguera política a la resignación ante Vox. Ha asumido sus postulados de la A a la Z. Y lo ha hecho, además, en vísperas del 8 de marzo, defendiendo un supuesto feminismo que no es más que una versión edulcorada del ideario de quienes niegan la desigualdad estructural y cuestionan avances irrenunciables.

Desde la tribuna interpela al PSOE, y a mí como su portavoz, asegurando que no le empataré jamás en igualdad. Pero la igualdad no se proclama, se practica. Practicarla significa blindar las políticas contra la violencia machista, fortalecer los servicios públicos que sostienen la autonomía de las mujeres y rechazar marcos ideológicos que reducen el feminismo a una etiqueta vacía. Anunciar una Ley de Apoyo a las Familias para el Fomento de la Natalidad sin definir el modelo de familia que se protege no es valentía política; es ambigüedad estratégica para no incomodar a quienes añoran tiempos de retroceso. Y acierta cuando dice que su feminismo no es el mío, porque el mío no puede ser jamás el que practica Vox.

Como mujer, socialista y feminista, reivindico un feminismo transformador que amplía derechos y combate desigualdades; no uno que se pliega a quienes consideran que la igualdad es una amenaza. La sororidad me lleva a empatizar con cualquier mujer que sufra violencia política, venga de donde venga. Pero nuestra responsabilidad nos obliga a señalar con firmeza cuando se asumen los postulados de la ultraderecha.

Extremadura merece estabilidad, rigor y un proyecto autónomo; no ser rehén de una negociación tutelada desde Madrid. Nuestra tierra no puede convertirse en moneda de cambio ni en escenario de demostraciones de fuerza ajenas. Frente al tacticismo y la subordinación, el PSOE seguirá defendiendo un camino claro con instituciones fuertes, derechos garantizados y políticas al servicio de la mayoría social.

Porque el callejón sin salida en el que nos han situado no se resolverá con más cálculos ni con más cesiones a la ultraderecha. Se resolverá poniendo por delante el interés general y devolviendo a Extremadura la estabilidad y la dignidad institucional que merece. Nuestra tierra no necesita experimentos ni tutelas; necesita un rumbo propio y un compromiso firme con su futuro.