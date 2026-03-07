Culebrón cutre

Estoy segura de que si vieron el debate de no investidura de la Sra Guardiola esta misma semana se habrán quedado igual de alucinados y ojipláticos que yo. Asistimos a un continuo trampantojo por parte de la presidenta en funciones que nos quiso hacer creer que por un lado, la responsabilidad del bloqueo de Extremadura recaía en la oposición y por otro, que votarla a ella era votar por el futuro y la estabilidad de Extremadura. Vayamos por partes.

Para empezar, aquí la única responsable de esta absoluta parálisis es quien nos envió a elecciones creyendo que iba a sacar mayoría absoluta y ahora, después de unas elecciones anticipadas que costaron 7 millones de euros, no sólo perdió por el camino 10.000 votos, sino que se encuentra arrodillada ante Vox para conformar gobierno. Afirmar que además la estabilidad y el futuro de Extremadura pasan por un gobierno que ya ha demostrado en numerosas ocasiones ser títeres y marionetas de sus partidos estatales es querer tomar a los extremeños por idiotas. Después del debate de esta semana me quedó más que claro que PP y Vox llegarán, tarde o temprano, a un acuerdo, pero que será muy difícil que dure cuatro años porque tanto los intereses de uno, como los del otro, están fuera de esta tierra.

La señora Guardiola demostró no tener los pies en la realidad y seguir actuando con la soberbia de alguien que se cree que ha ganado por mayoría absoluta. Fue incapaz de reconocer errores y asumir con honestidad que las cartas estaban marcadas y que su pareja de baile, obligada por Génova, está formada por los lacayos de Trump que prefieren vender su patria a potencias extranjeras, por mucha pulserita que lleven. Nos pedía responsabilidad a todos para que votáramos su investidura mientras sus insultos y ataques eran continuos. ¿A qué está jugando señora Guardiola? Céntrese en llegar a acuerdos con quien le dejan y asuma que usted es la Presidenta que Génova le deja ser, no la que usted quiere ser.

El jueves desayunaba con una entrevista al último purgado de Vox, el Sr Antelo, hasta hace dos día portavoz de Murcia, donde decía literalmente «Si los que son tuyos los tratas así, cómo tratarás a los que no son tuyos. Y después, si no respetas ni un mínimo de democracia interna, ¿vas a respetar si llegas al gobierno algún tipo de democracia?»

Con estos mimbres piensa gobernar la señora Guardiola. Ya les digo que esto va a ser un polvorín, yo sinceramente prefiero que no se entiendan y que vayamos a elecciones de nuevo para que la gran mayoría que se quedó en casa llene las urnas de política digna, decente, útil y sin tutelas y manoseos de Madrid. Extremadura merece mucho más que este culebrón cutre.