Que el violeta sea el color de todos

Hay colores que nacen de la historia y terminan convirtiéndose en conciencia. El violeta es uno de ellos.

No es un símbolo vacío ni una moda pasajera. Es la memoria de muchas mujeres que, a lo largo del tiempo, se negaron a aceptar el lugar que otros habían decidido para ellas. Mujeres que alzaron la voz cuando el silencio parecía la única opción. Mujeres que abrieron caminos cuando caminar era, en sí mismo, un acto de valentía.

Gracias a ellas hoy vivimos en una sociedad más libre. Pero la libertad, como la memoria, necesita cuidado. Durante siglos, las mujeres tuvieron que luchar por derechos que hoy parecen evidentes: estudiar, votar, trabajar, decidir sobre sus propias vidas, ocupar espacios de pensamiento, de ciencia, de cultura o de política. Nada de eso fue un regalo. Fue conquista. Fue resistencia. Fue dignidad.

En España también hubo voces que se adelantaron a su tiempo. Una de ellas fue María de Zayas, escritora del Siglo de Oro, que en pleno siglo XVII se atrevió a escribir algo que aún hoy resuena con fuerza: que la diferencia entre hombres y mujeres no estaba en la inteligencia, sino en la educación que se les permitía recibir. En una época en la que muchas mujeres apenas podían aprender a leer, ella utilizó la literatura para denunciar la injusticia y defender la capacidad y la dignidad de las mujeres. Fue una voz valiente en un mundo que prefería que las mujeres callaran.

Si algo nos enseña la historia es que los avances solo perduran cuando se defienden. Por eso el violeta no debe ser solo el color de una lucha necesaria. Debe ser también el color de una conciencia compartida

Por eso sería una injusticia histórica que los logros conseguidos por tantas mujeres se quedaran en discursos repetidos o en gestos simbólicos que el tiempo termina diluyendo.

Vivimos tiempos acelerados, convulsos, a veces impredecibles. Y en medio de ese ruido existe el riesgo de olvidar lo esencial: que la igualdad no es una meta alcanzada, sino un compromiso permanente. Aquí también los hombres tenemos una responsabilidad.

No desde el protagonismo ni desde la condescendencia, sino desde la conciencia. Escuchar. Comprender. Respetar. Educar en igualdad.

Porque la igualdad no es una batalla entre hombres y mujeres. Es una construcción colectiva.

Se defiende en la educación de nuestros hijos e hijas. Se defiende en el respeto cotidiano. Se defiende cuando entendemos que la diversidad no debilita a una sociedad, sino que la hace más humana y más libre.

Los derechos conquistados por tantas mujeres no pueden convertirse en voces dormidas en una sociedad que mira al futuro sin recordar el camino recorrido.

Si algo nos enseña la historia es que los avances solo perduran cuando se defienden. Por eso el violeta no debe ser solo el color de una lucha necesaria. Debe ser también el color de una conciencia compartida.

El color del respeto. El color de la libertad. El color de una sociedad que entiende que la igualdad pertenece a todos. Que el violeta no sea solo un símbolo. Que el violeta sea, de verdad, el color de todos.