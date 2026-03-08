Opinión | Calle libre
Presos políticos cacereños
El Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres publica un libro sobre los presos políticos cacereños en centros penitenciarios durante el franquismo, detallando su dura situación y trabajos forzados.
Desde el Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres hemos publicado el libro: “Presos políticos cacereños en centros penitenciarios situados fuera de la alta Extremadura durante el primer franquismo, 1936-1954”, obra del catedrático de Historia de la Universidad de Extremadura, Juan García Pérez. A lo largo de sus páginas podemos descubrir la singladura vital de un elevado número de personas, muchas de ellas utilizados como mano de obra esclava para obras públicas consideradas de “utilidad nacional” (como carreteras, canales o pantanos…).
Era predominantemente una población muy joven, lo que contribuyó al estancamiento económico de la provincia que perdía una enorme fuerza productiva y laboral. En una zona, como Cáceres donde apenas hubo operaciones militares, las detenciones fueron fundamentalmente por cuestiones ideológicas o bajo el argumento de resistencia al golpe de Estado. A lo que se unieron las tensiones sociales y políticas ocurridas durante la Segunda República, el arraigo y los resultados electores de los partidos de izquierdas (en especial del PSOE), sindicatos (UGT y CNT), junto a las manifestaciones, huelgas, la cuestión agraria, el aumento del paro obrero….
Se produjeron numerosos encarcelamientos, Consejos de Guerra y mucha actividad en los juzgados militares que darían pie al cumplimiento de las penas de prisión a los desafectos al denominado Movimiento Nacional bajo lo que muchos expertos han considerado “ la justicia al revés”(se les acusaba de “ rebeldes en armas”). En torno a 1.500 presos fueron condenados entre 1937 y 1953 a cumplir penas fuera de Extremadura: en las Colonias Penitenciarias Militarizadas, Batallones Disciplinarios de Trabajadores, Prisiones Centrales (Puerto de Santa María, Astorga, Cuéllar, Celanova, Orduña, Burgos, Madrid…). También en cárceles de mujeres (Ventas, Málaga, las Oblatas de Santander y Tarragona, Barcelona, Gerona, Saturrarán…).
El autor describe una situación generalizada de hacinamiento, mala alimentación, trabajos forzados en condiciones de semiesclavitud… hasta llegar a las primeras excarcelaciones en situación de “libertad vigilada” que son consideradas un nuevo método de represión y control, a la vez que fueron motivadas en el deseo de evitar la superpoblación de las cárceles.
En definitiva, se contó con presos de 175 poblaciones de la provincia de Cáceres, aunque bien es cierto, que la mayoría procedían de algunos partidos judiciales muy concretos como son el de Logrosán y el de Navalmoral de la Mata.
Por consiguiente, contamos con un trabajo minucioso de investigación que nos permite acercarnos a una realidad hasta la fecha poco explorada.
Fernando Ayala Vicente es historiador y militante socialista cacereño.
