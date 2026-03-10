Todos los muertos de Trump

Apenas transcurrida la cuarta parte de la legislatura más oscura de EEUU que recordamos las generaciones vivas, dos son las grandes preguntas que sobrevuelan sobre el político de piel naranja: ¿logrará destruir la democracia estadounidense, de 239 años de historia? ¿cuántos muertos dejará a sus espaldas?

A la primera, en cierto modo, ya respondieron los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su sugestivo ensayo «Cómo mueren las democracias» (Ariel, 2018): «Los autócratas en potencia suelen usar […] sobre todo, las amenazas a la seguridad (sean guerras, insurgencias armadas o atentados terroristas) para justificar la adopción de medidas antidemocráticas». El apoyo de EEUU a Israel en Gaza, la incursión ilegal en Venezuela y la guerra abierta contra Irán bien podrían ser solo una antesala. Cabe recordar que el próximo 3 de noviembre tocan elecciones legislativas y que Trump ha dicho en varias ocasiones que no se deberían celebrar. También ha afirmado que querría ser candidato a las presidenciales en 2028, a pesar de que la 22ª enmienda a la Constitución lo impide legalmente.

A la pregunta sobre los muertos podemos responder ya con más certezas. Trump ayudó a Netanyahu con 4.000 millones de dólares en marzo de 2025, y hasta 12.000 millones en ventas; el apoyo incondicional al genocidio incluyó, entre otras cosas, aviones de combate y helicópteros (gran parte del arsenal aéreo israelí es de EEUU), bombas, misiles, proyectiles de artillería, tanques, sistemas de precisión y defensa, envíos masivos de armas, despliegue naval y aéreo e inteligencia compartida. Se calcula que EEUU ha financiado en torno al 35% de la destrucción de Gaza, que ha supuesto, según «The Lancet Global Health», 75.200 muertos. Corresponderían a EEUU, por tanto, 26.320, incluyendo 9 estadounidenses.

Durante 2025, para justificar las posteriores acciones en Venezuela, Trump asesinó a 51 supuestos narcotraficantes en el Caribe, sin pruebas ni juicios; el secuestro de Maduro costó la vida de 100 personas.

La política antiinmigración trumpista se ha llevado por delante ya 90 personas, 51 de ellas a manos del infausto ICE (Inmigration and Customs Enfocerment). Al menos 4 eran ciudadanos estadounidenses.

Desde que comenzaron los ataques conjuntos de EEUU e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, con la consiguiente respuesta persa y la guerra abierta posterior, se cuentan ya 1.729 fallecidos, 6 de ellos estadounidenses.

Sumando los demás conflictos de Trump en el mundo (Somalia, Yemen, Siria, Irak, Nigeria), se calculan en torno a 3.000 muertos, incluyendo 10 estadounidenses.

Teniendo en cuenta que Trump acumula ya 31.239 muertos, y lleva 415 días gobernando, son más de 75 diarios, y uno estadounidense cada 15 días. Si sigue así, cuando termine su mandato serán más de 110.000 asesinados, más de 100 estadounidenses. Algo me dice que estas cifras se quedarán muy cortas, sin contar el posible deceso de la democracia americana.