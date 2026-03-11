¿Recuerda el lector cuando socorrió a un anciano que se tropezó y cayó al suelo? ¿O el día en que aceptó llevar en su coche a dos autoestopistas? ¿O aquella mañana en la que se calzó las botas katiuskas y el traje impermeable y se puso a achicar agua tras una inundación?

Todos hemos realizado acciones solidarias que nos han hecho sentirnos buenas personas y nos han ayudado a conciliar el sueño con la certeza de que estamos en paz con el mundo. Esa conciencia que nos incita a actuar con rectitud anida en todos nosotros, o en casi todos. ¿Pero cómo nos sentiríamos si nos demostraran que la línea que separa el bien del mal es mucho más difusa de lo que creíamos, y que cualquier persona que tiende a la bondad en circunstancias normales podría convertirse en el mayor villano sobre la tierra cuando el entorno así lo requiere?

De esto trata el libro que me ha ocupado estos días, El efecto Lucifer, ensayo en el que el psicólogo social Philip Zimbardo deja claro que somos hijos de nuestras circunstancias y que, a las malas, una autoridad y un contexto tóxicos pueden convertir a personas tranquilas y armoniosas en criminales que se regodean en el abuso y la violencia.

La tesis central del libro es que si el sistema normaliza y premia la crueldad, nadie es inmune de caer en las garras de Lucifer e infligir grandes tormentos al prójimo. La deshumanización, la presión del grupo y la obediencia ciega son elementos comunes en episodios reprobables como el nazismo, el genocidio en Ruanda o ciertas cárceles, léase la de Abu Gharib, en la que varios miembros de la policía militar de EE.UU. aplicaban torturas brutales a los presos.

El efecto Lucifer es doblemente perturbador: por una parte, describe hasta qué punto puede llegar la maldad del ser humano; por otra, nos enseña que nadie está libre de mimetizarse con el entorno y arrojarse a los brazos del mal con reprobable pasión.