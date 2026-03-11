Mamá tenía razón sobre el Cacereño

En aquellos años no existía otra cosa que el fútbol. Soñaba con ser futbolista y lo deseaba con tanta intensidad que para mí se había convertido en una certeza futura. Planificaba qué haría con tanto dinero, cuántos goles marcaría, cómo gestionaría la fama o qué modelo de coche me compraría. Empecé a jugar en El Encinar. En una pista rojiza, al aire libre, cercada de malla oxidada vencida, focos hemipléjicos y porterías plomizas con redes maltrechas. Fútbol en invierno y en agosto. Con los márgenes explotando de flores y tallos verdes o con charcos por la lluvia. Algunos días de verano íbamos caminando hasta el Príncipe Felipe. A través de alguna rendija observábamos el hipnótico verdor del campo que también tenía algo de incoherente y ajeno. Regresábamos envueltos en ese silencio hermético propio de la infancia, entretenidos con pensamientos de gloria, hasta que alguien, rompiendo el hechizo, hablaba sobre algún conocido que se había presentado a las pruebas del Cacereño. Un tiempo después fue mi turno. Recuerdo la sensación de irrealidad que acompaña a los momentos importantes y de otro montón de chavales más seguros y espabilados. Saqué un córner que se quedó corto, alguna orden artificial a algún compañero y muchos pases errados. Sin embargo, me seleccionaron para la cantera. Estaba orgulloso de mí mismo y ese sentimiento se transformó en vanidad y ego. Quedábamos los fines de semana, uniformados con el chándal oficial, para pasearnos como gallos henchidos. Nos creíamos invencibles, irresistibles para las chicas y adoptábamos cualquier moda a imitación de los futbolistas profesionales. Cuando pienso en ello, me resulta cómico y tierno.

Descubrí que en los equipos de fútbol existían jerarquías tribales dominadas por los más fuertes a base de humillaciones, insultos y agresiones. No todos ejercíamos esa violencia, pero cuando era dirigida contra otro, la tolerábamos y eso nos convertía en cómplices

Las lecciones valiosas las interioricé años después. Pude salir de mi burbuja y conocer la realidad de otros barrios como El Perú, Las Trescientas, Moctezuma o San Francisco y de mis compañeros y sus familias que allí vivían. Por aquel entonces, migración era una palabra gruesa que solo parecía existir en el telediario y que no tenía una traducción en el mundo real para mí. En el equipo, le puse rostro, gestos y una voz. Viajamos por la provincia de Cáceres y jugamos en pueblos en los que nunca había estado. Todo esto pasó a formar parte de mi identidad cultural. Otras cosas fueron negativas. Desarrollé un intenso sentido del ridículo que me paralizaba y que aún sigue aquí. Descubrí que en los equipos de fútbol existían jerarquías tribales dominadas por los más fuertes a base de humillaciones, insultos y agresiones. No todos ejercíamos esa violencia, pero cuando era dirigida contra otro, la tolerábamos y eso nos convertía en cómplices. Siento vergüenza al rememorar la actitud de algunos padres durante los partidos y fuera del campo buscando tratos de favor para sus hijos. También al recordar cómo algunos aficionados nos intimidaban y amenazaban por meter un gol o realizar tal o cual celebración. Y siento rabia cuando recuerdo que el compromiso con nuestra formación se reducía a un rendimiento deportivo, sin tener en cuenta el fracaso escolar ni la vulnerabilidad a largo plazo que esto conllevaría. Ninguno de mis entrenadores me dejó marca y desconozco si eran conscientes de todo esto. Quizás pensaban que eran situaciones positivas que ayudaban a fortalecer el carácter o que solo eran cosas de la edad o, incluso, necesarias, bajo el manoseado estereotipo de que las nuevas generaciones son cada vez más endebles. Perdí la confianza y dejé de disfrutar del fútbol. Aparecieron varias lesiones reales que alargué más allá de la recuperación para no tener que volver. Todo terminó cuando olvidaron llamarme para empezar una nueva pretemporada. Sentí alivio, pero también una honda sensación de fracaso. Mi madre, perspicaz como una bruja, me miró con su pícara sonrisa y dijo que no pasaba nada. Y tenía razón.