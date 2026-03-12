Claro que no a la guerra. Pero, una vez que la guerra está arrasando vidas y territorios ¿qué? Porque no a la guerra es una declaración de buenas intenciones, como el endecasílabo de Alberti, mucho más poético, e igual de bienintencionado y propagandístico, de «Guerra a la guerra por la guerra. Vente».

El eslogan de no a la guerra, como las manifestaciones de pacifismo, solo tienen algún sentido si se entienden desde la perspectiva de que quien lo hace suyo declara no estar por iniciar una guerra, ni por invadir a nadie, ni por agredir a otros. En esto estamos todos; bueno, casi todos, porque Putin, Netanyahu, o Trump no, como tampoco la pléyade de dictadores, de religiones y razas variopintas, esparcidos por el mundo y los fanáticos seguidores de todos ellos. Pero la mayoría de los ciudadanos nos sumamos al pacifismo y el no a la guerra, a gritos o en nuestros menos ruidosos desempeños y comportamientos diario.

No a la guerra, sí al pacifismo. Pero si son mi país, mi familia, o mis amigos los agredidos, y la ley y el diálogo han fallecido, entonces, no seré yo quien se quede abrazado a un eslogan si tengo simplemente una navaja cabritera

Ahora bien, ¿qué pasa cuando otros nos declaran la guerra, cuando alguien nos agrede o se apropia de nuestros bienes? Muchos dirán que hay que apelar siempre al diálogo y a las leyes. Totalmente de acuerdo, pero ¿qué hacemos si el agresor no quiere dialogar ni, por supuesto, respetar la ley, sea nacional o internacional? Aquí es cuando los eslóganes presentan su ineficacia, sobre todo cuando la agresión no la sufren otros países u otras personas, sino nuestro país, o nosotros mismos. ¿Cesarán la invasión de nuestro país, o de agredirnos personalmente, quienes desprecian el diálogo y la ley porque les gritemos a pulmón abierto no a la guerra? ¿Dejará el cáncer de carcomernos sin piedad poque le gritemos no al cáncer?

Son estas situaciones en las que hay que ponerse, no en abstracciones en las que los eslóganes están muy bien estéticamente, pero hacen agua como resolución del problema, sobre todo cuando quienes dirigen el mundo están muy lejos de personas como Mohandas Karamchand Gandhi, Martin Luther King, o Nelson Mandela y de su capacidad para movilizar a los ciudadanos de manera pacífica frente a la violencia ejercida y su propia muerte. Así que tenemos los mimbres que tenemos. Y aquí el verso de Alberti tiene, aparte de su lirismo, un matiz muy a tener en cuenta. Frente al no a la guerra, Alberti planta su “Guerra a la guerra por la guerra”. En otras palabras, rotos todos los diálogos, violadas todas las leyes y puesta la devastación de la guerra en escena, solo cabe la guerra para combatirla. Esto explica que Alberti, Miguel Hernádez, María Zambrano, Dionisio Ridruejo, o Rafael García Serrano, con toda su literatura a cuestas, se plantaran en los frentes de guerra para hacer la guerra, incluso fusil al hombro, defendiendo, obviamente, que eran los otros los que la habían iniciado.

