De los votos del ayer al bloqueo del hoy

«La política es saber lo que debe hacerse por la nación». Ortega y Gasset lo decía hace un siglo, pero su advertencia sigue siendo incómoda actualmente: gobernar no consiste solo en ganar elecciones ni en sumar escaños; requiere comprender la realidad de la sociedad y asumir los costes que conlleva transformar esa realidad.

Extremadura atraviesa precisamente uno de esos momentos de transformación silenciosa. Los resultados electorales de 2023 ya anticiparon un cambio profundo en el mapa político regional, pero la repetición electoral de 2025 ha terminado de confirmar algo que muchos se resistían a admitir: el cambio sociológico.

Durante décadas, buena parte del voto rural extremeño estuvo ligado casi de forma natural al PSOE. Era un voto que respondía a una memoria histórica colectiva: la del jornalero, la del campo, la de una generación que, tras la dictadura, inculcó a sus hijos casi como un mandato familiar que había que votar al PSOE y esperar a que algún día mejoraran sus condiciones de vida. Esta espera terminó convirtiéndose, en muchos casos, en una mezcla de resignación, resentimiento y queja permanente que sustituyó a la ambición colectiva por cambiar la realidad. Aquella lealtad política se transmitió de padres a hijos como una obligación moral. Tras 40 años de socialismo en la región, comprobaron que sus pueblos seguían prácticamente igual.

El mejor símbolo de ese cambio podría resumirse en una escena familiar cada vez más frecuente. En 2023, el nieto del jornalero votó al centro-derecha. No lo hizo necesariamente desde la ruptura con la historia de su familia, sino desde una lógica distinta: la de una generación que ha crecido con otras prioridades, otras preocupaciones económicas y otra forma de entender la política. Dos años después, en 2025, ese mismo nieto no solo ha mantenido su voto, sino que ha convencido al abuelo. Esto refleja el debilitamiento del voto socialista en zonas rurales y el notable crecimiento del PP y Vox.

Ese desplazamiento electoral explica buena parte del nuevo equilibrio parlamentario y también el intento de investidura fallido de María Guardiola. El Partido Popular ha conseguido capitalizar ese cambio sociológico, pero el nuevo tablero político exige algo más que resultados electorales para poder gobernar.

El bloqueo actual no responde únicamente a la aritmética parlamentaria. Tiene mucho que ver con un fenómeno cada vez más habitual en la política española: el peso del cálculo electoral permanente. El acuerdo necesario para la investidura pasa inevitablemente por Vox. Esa es la realidad que han arrojado las urnas. Sin embargo, mientras sus dirigentes apelan constantemente al ‘sentido común’ como lema político, su actitud parece responder a la lógica contraria: presión máxima, bloqueo calculado y política convertida en pulso permanente.

A ello se suma un elemento decisivo, el calendario electoral. A escasos días de las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León, cada gesto y cada negociación se analizan en función de su impacto en las urnas. Mientras algunos dirigentes esperan rascar votos en esos comicios, Extremadura permanece atrapada en una preocupante parálisis institucional. La comunidad carece aún de un gobierno plenamente operativo y continúa sin nuevos presupuestos que orienten su actividad económica y administrativa.

El resultado es una política cortoplacista, donde el tacticismo electoral se impone a la responsabilidad institucional. El riesgo es evidente, pues el tiempo no se detiene. Tras Castilla y León, se acercan las elecciones andaluzas, y existe la posibilidad de que ese mismo cálculo estratégico se prolongue, abocando a Extremadura a un escenario que nadie desea: la repetición electoral. Porque gobernar, al final, siempre tiene un precio.