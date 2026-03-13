Cuentos chinos

Hay políticos que proponen sobre la base de sus planteamientos ideológicos. Y hay políticos que cacarean relatos construidos a golpe de argumentario. Piezas de ficción política cuidadosamente memorizadas que luego recitan con solemnidad y, en ocasiones, con un punto de dramatismo que intenta suplir lo que falta de fondo. Tras escuchar la intervención de la señora Guardiola en su intento fallido de investidura, una tiene la sensación de que Extremadura lleva demasiado tiempo atrapada en uno de esos relatos.

Pero la realidad es tozuda y convierte el relato en cuento chino. Y la realidad es que Extremadura está bloqueada. Y el bloqueo tiene nombre y apellidos: María Guardiola Martín.

Conviene recordar cómo empezó todo. Las elecciones no fueron consecuencia de una crisis parlamentaria inevitable, sino de una decisión personal de la presidenta, quien se presentó voluntaria para el experimento de su jefe. Ella misma lo dejó entrever con frivolidad en uno de esos vídeos en redes sociales donde celebraba haber dejado «arrecía» a la oposición tras adelantar los comicios. La estrategia era provocar elecciones para obtener mayoría absoluta. Pero las urnas, que son bastante menos maleables que las ocurrencias, dijeron otra cosa. Y ahora quien pretendía dejar a los demás «arrecíos» se ha quedado sin salida política.

Extremadura está en una parálisis insostenible. Cuando un gobierno está en funciones tiene las manos atadas para las decisiones fundamentales. Por ejemplo, la región no puede aprobar nuevos presupuestos. Eso significa trabajar con cuentas antiguas en un contexto económico completamente distinto y perder oportunidades de inversión que nuestra tierra necesita.

Hay otra consecuencia que quizá se percibe menos en el debate político y que afecta directamente a miles de personas: las oposiciones. Muchos jóvenes, y no tan jóvenes, llevan meses, e incluso años, preparando su futuro en una academia, en una biblioteca o en la mesa de su casa. Son personas que han organizado su vida alrededor de un examen y que estudian cada día con la esperanza de obtener una plaza en la educación pública o en la administración regional. Para ellos, la incertidumbre se ha convertido en angustia.

La legislación que regula el traspaso entre gobiernos establece limitaciones claras cuando el Ejecutivo está en funciones. Eso significa que los procesos selectivos pueden quedar paralizados o en el aire si no hay un gobierno plenamente operativo. Y cada semana que pasa sin estabilidad, aumenta la confusión entre quienes se están preparando. Los sindicatos advierten que la sensación de inseguridad crece entre los opositores, quienes preguntan a diario si los procesos seguirán adelante o si todo quedará congelado por la situación política. Nadie debería jugar con algo tan serio como el esfuerzo de quienes aspiran a servir a lo público.

El problema no acaba ahí. Una comunidad autónoma paralizada también tiene menos capacidad para reaccionar ante crisis económicas, para activar ayudas extraordinarias tras temporales o para impulsar políticas que respondan a las necesidades del territorio. Extremadura no puede permitirse meses de incertidumbre institucional. La señora Guardiola perdió en su investidura fallida la oportunidad de tender puentes y ofrecer estabilidad. Los socialistas hicimos lo que corresponde a una oposición responsable y hablamos de los problemas reales de la gente, ofreciendo acuerdos en materias esenciales como la vivienda, las oportunidades para la juventud o el equilibrio territorial entre campo y ciudad. Extremadura necesita certezas, confianza y que la política vuelva a centrarse en lo que de verdad importa. Lo demás, los relatos, los gestos grandilocuentes y los vídeos ingeniosos, solo son cuentos chinos.